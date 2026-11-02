Marcha de los Muertos reúne a cerca de 7 mil en San Juan del Río

El recorrido del 20º Festival de Día de Muertos partió del Puente de la Historia y terminó en el Jardín Independencia con la premiación de disfraces.

Ganadores del concurso de disfraces del 20º Festival de Día de Muertos de San Juan del Río posan con sus reconocimientos junto a organizadores del evento.

El concurso de disfraces de la Marcha de los Muertos premió a “La Niña del Aro”, “La Diosa Escarlata” y “El Circo” con 11 mil, 8 mil y 5 mil pesos, respectivamente, durante la ceremonia en el Jardín Independencia.

Getting your Trinity Audio player ready...
Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Nov 02, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

San Juan del Río. Cerca de 7 mil personas participaron en la Marcha de los Muertos, el desfile con el que el 20º Festival de Día de Muertos llenó las calles del centro con disfraces, catrinas y personajes de todo tipo.

El contingente salió del Puente de la Historia, avanzó por la avenida Juárez y dobló en el cruce con la calle Hidalgo hasta llegar al Jardín Independencia.

Dos participantes con m\u00e1scaras y disfraces de espantap\u00e1jaros caminan entre familias y espectadores durante la Marcha de los Muertos en San Juan del R\u00edo. Disfraces de espantapájaros, criaturas de terror y personajes fantásticos destacaron en la Marcha de los Muertos, que recorrió desde el Puente de la Historia hasta el Jardín Independencia. rotativo.com.mx

En el jardín esperaba el escenario donde se entregaron los premios del concurso de disfraces. Los participantes portaron un distintivo que permitió identificarlos para la evaluación.

El primer lugar fue para “La Niña del Aro”. “La Diosa Escarlata” quedó en segundo sitio y “El Circo” en tercero.

Participantes disfrazados recorren las calles de San Juan del R\u00edo durante la Marcha de los Muertos 2026, acompa\u00f1ados de globos rojos. Cerca de 7 mil personas participaron en la Marcha de los Muertos del 20º Festival de Día de Muertos de San Juan del Río, con disfraces y personajes de terror. rotativo.com.mx

Los premios fueron de 11 mil pesos para el primer lugar, 8 mil para el segundo y 5 mil para el tercero. La marcha forma parte del festival que el municipio anunció con más de 150 mil pesos en premios.

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil y otras corporaciones acompañaron el recorrido. Mausoleos Guadalupanos participó en el evento.

Mujer y ni\u00f1o con maquillaje de calavera posan junto a participantes con m\u00e1scaras y disfraces de terror durante la Marcha de los Muertos en San Juan del R\u00edo. Familias y personajes caracterizados de calaveras y figuras de terror llenaron las calles del centro histórico durante el desfile del 20º Festival de Día de Muertos. rotativo.com.mx

El desfile es uno de los actos centrales de la programación del 20º Festival de Día de Muertos San Juan del Río 2026, que incluyó un operativo de seguridad del 31 de octubre al 2 de noviembre.

san juan del rio tradiciones y costumbres halloween dia de muertos

Reciente

Ficha de la Fiscalía de Querétaro con retrato difuminado de un detenido requerido por Jalisco por fraude
Querétaro

Detienen en Querétaro a hombre requerido por fraude en Jalisco

La Policía de Investigación del Delito cumplió una orden de aprehensión en colaboración con la Fiscalía de Jalisco, entidad que lo requiere por fraude.

Elementos de la Policía Municipal de San Juan del Río y un soldado de la SEDENA junto a una patrulla, de noche.
San Juan del Río

7 personas, a disposición de la Fiscalía en San Juan del Río

La SSPM, en coordinación con la Policía Estatal y SEDENA, realizó recorridos focalizados en diez colonias y en las carreteras federales 45 y 55.

Los Arcos del Acueducto de Querétaro iluminados de amarillo durante la noche, en reconocimiento al Ejército Mexicano por los 60 años del Plan DN-III-E.
Querétaro

Iluminan Los Arcos de Querétaro por 60 años del Plan DN-III-E

Felifer Macías agradeció el apoyo del Ejército en las lluvias de agosto de 2025 y la labor de las Fuerzas Armadas en la zona serrana

Autoridades cortan el listón rojo en la entrada del Centro de Convenciones de la Caja Gonzalo Vega en Querétaro
Querétaro

Caja Gonzalo Vega inaugura Centro de Convenciones en Querétaro

La ceremonia coincidió con el 68 aniversario de la institución y fue encabezada por el presidente municipal Felifer Macías.