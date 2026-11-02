San Juan del Río. Cerca de 7 mil personas participaron en la Marcha de los Muertos, el desfile con el que el 20º Festival de Día de Muertos llenó las calles del centro con disfraces, catrinas y personajes de todo tipo.
El contingente salió del Puente de la Historia, avanzó por la avenida Juárez y dobló en el cruce con la calle Hidalgo hasta llegar al Jardín Independencia.
Disfraces de espantapájaros, criaturas de terror y personajes fantásticos destacaron en la Marcha de los Muertos, que recorrió desde el Puente de la Historia hasta el Jardín Independencia. rotativo.com.mx
En el jardín esperaba el escenario donde se entregaron los premios del concurso de disfraces. Los participantes portaron un distintivo que permitió identificarlos para la evaluación.
El primer lugar fue para “La Niña del Aro”. “La Diosa Escarlata” quedó en segundo sitio y “El Circo” en tercero.
Cerca de 7 mil personas participaron en la Marcha de los Muertos del 20º Festival de Día de Muertos de San Juan del Río, con disfraces y personajes de terror. rotativo.com.mx
Los premios fueron de 11 mil pesos para el primer lugar, 8 mil para el segundo y 5 mil para el tercero. La marcha forma parte del festival que el municipio anunció con más de 150 mil pesos en premios.
La Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil y otras corporaciones acompañaron el recorrido. Mausoleos Guadalupanos participó en el evento.
Familias y personajes caracterizados de calaveras y figuras de terror llenaron las calles del centro histórico durante el desfile del 20º Festival de Día de Muertos. rotativo.com.mx
El desfile es uno de los actos centrales de la programación del 20º Festival de Día de Muertos San Juan del Río 2026, que incluyó un operativo de seguridad del 31 de octubre al 2 de noviembre.