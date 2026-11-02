Querétaro, 2 de Noviembre de 2026.- La Caja Gonzalo Vega (CGV) inauguró su Centro de Convenciones, un espacio moderno, funcional y sustentable con el que busca fortalecer la integración, el desarrollo y el bienestar de sus socios, así como de las y los queretanos de la zona norponiente de la capital.
La ceremonia, encabezada por el presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, coincidió con el 68 aniversario de la institución.
Macías destacó que instituciones como la CGV están integradas por personas trabajadoras, comprometidas y con visión de futuro, y agradeció la colaboración que mantiene con el Municipio de Querétaro en distintas actividades, entre ellas la Carrera Nocturna 2026, de la cual es el principal patrocinador.
El Centro de Convenciones se inauguró durante el 68 aniversario de la Caja Gonzalo Vega, en la zona norponiente de la capital queretana. rotativo.com.mx
“El llamado, amigas, amigos, es que juntos cuidemos Querétaro, que tanto nos ha costado construir y con instituciones sólidas reconocidas como CGV, construimos que Querétaro siga siendo Querétaro, el mejor lugar para vivir”, señaló.
El alcalde sostuvo que la seguridad y el desarrollo económico son dos pilares fundamentales para el crecimiento de la capital. De acuerdo con el INEGI, afirmó, Querétaro se posicionó como la segunda ciudad capital con mejor percepción de seguridad del país.
En lo económico, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) reconoció a la zona metropolitana de Querétaro como la más competitiva entre las ciudades de más de un millón de habitantes.
El espacio está pensado también para las y los queretanos de la zona norponiente de la capital. rotativo.com.mx
Para Macías, esas condiciones favorecen la inversión, la generación de empleos y el desarrollo de las familias.
El alcalde realizó el corte de listón acompañado por el secretario de Finanzas del Estado, Gustavo Leal Maya; la senadora de la República por Querétaro, Guadalupe Murguía Gutiérrez, y la directora del Sistema DIF Municipal, Gabriela Valencia García.
La ceremonia estuvo amenizada por el mariachi Sonidos de Querétaro.