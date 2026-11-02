Caja Gonzalo Vega inaugura Centro de Convenciones en Querétaro

La ceremonia coincidió con el 68 aniversario de la institución y fue encabezada por el presidente municipal Felifer Macías.

Autoridades cortan el listón rojo en la entrada del Centro de Convenciones de la Caja Gonzalo Vega en Querétaro

El corte de listón del Centro de Convenciones contó con la presencia del secretario de Finanzas del Estado, Gustavo Leal Maya; la senadora Guadalupe Murguía Gutiérrez, y la directora del DIF Municipal, Gabriela Valencia García.

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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Nov 02, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 2 de Noviembre de 2026.- La Caja Gonzalo Vega (CGV) inauguró su Centro de Convenciones, un espacio moderno, funcional y sustentable con el que busca fortalecer la integración, el desarrollo y el bienestar de sus socios, así como de las y los queretanos de la zona norponiente de la capital.

La ceremonia, encabezada por el presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, coincidió con el 68 aniversario de la institución.

Macías destacó que instituciones como la CGV están integradas por personas trabajadoras, comprometidas y con visión de futuro, y agradeció la colaboración que mantiene con el Municipio de Querétaro en distintas actividades, entre ellas la Carrera Nocturna 2026, de la cual es el principal patrocinador.

Orador en el podio durante la inauguraci\u00f3n del Centro de Convenciones de la Caja Gonzalo Vega en Quer\u00e9taro El Centro de Convenciones se inauguró durante el 68 aniversario de la Caja Gonzalo Vega, en la zona norponiente de la capital queretana. rotativo.com.mx

“El llamado, amigas, amigos, es que juntos cuidemos Querétaro, que tanto nos ha costado construir y con instituciones sólidas reconocidas como CGV, construimos que Querétaro siga siendo Querétaro, el mejor lugar para vivir”, señaló.

El alcalde sostuvo que la seguridad y el desarrollo económico son dos pilares fundamentales para el crecimiento de la capital. De acuerdo con el INEGI, afirmó, Querétaro se posicionó como la segunda ciudad capital con mejor percepción de seguridad del país.

En lo económico, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) reconoció a la zona metropolitana de Querétaro como la más competitiva entre las ciudades de más de un millón de habitantes.

Grupo de autoridades e invitados posa en el vest\u00edbulo del Centro de Convenciones de la Caja Gonzalo Vega en Quer\u00e9taro El espacio está pensado también para las y los queretanos de la zona norponiente de la capital. rotativo.com.mx

Para Macías, esas condiciones favorecen la inversión, la generación de empleos y el desarrollo de las familias.

El alcalde realizó el corte de listón acompañado por el secretario de Finanzas del Estado, Gustavo Leal Maya; la senadora de la República por Querétaro, Guadalupe Murguía Gutiérrez, y la directora del Sistema DIF Municipal, Gabriela Valencia García.

La ceremonia estuvo amenizada por el mariachi Sonidos de Querétaro.

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