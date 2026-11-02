Querétaro, 02 de Noviembre de 2026.- Los Arcos del Acueducto de Querétaro se iluminaron de amarillo en reconocimiento al Ejército Mexicano, con motivo del 60 aniversario del Plan DN-III-E, la estrategia de apoyo a la población ante emergencias y desastres en el país.
El presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, señaló que iluminar uno de los símbolos más representativos de la ciudad para reconocer a una de las instituciones más respetadas del país es motivo de orgullo para las y los queretanos, que cuentan con el respaldo de las Fuerzas Armadas cuando la situación se complica.
El Plan DN-III-E surgió hace seis décadas con la misión de auxiliar a la población mexicana en los momentos de mayor necesidad. En el acto se destacó la solidaridad, la disciplina y la vocación de servicio de las Fuerzas Armadas ante desastres y emergencias, y su contribución a la recuperación de las comunidades afectadas.
El reconocimiento fue para el Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional. Del plan que cumple 60 años, Macías dijo:
“Esa estrategia de nuestro Ejército que sale a las calles para ayudar a quien más lo necesita en los momentos más difíciles”, enfatizó.
Para Macías, el apoyo del Ejército Mexicano en las contingencias por lluvias de agosto de 2025 en la capital hizo posible atender las afectaciones y salir adelante con el trabajo conjunto de los tres órdenes de gobierno.
El agradecimiento alcanzó también a la labor que las Fuerzas Armadas han realizado en la zona serrana del estado.
En los operativos conjuntos para salvaguardar la integridad y la seguridad de las y los queretanos participan el Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea, la Guardia Nacional, la Policía Estatal y la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, destacó el presidente municipal. Esas instituciones, afirmó, mantienen el orden y la tranquilidad en Querétaro con un trabajo coordinado.
Estuvieron presentes elementos de la Décimo Séptima Zona Militar, encabezados por el general brigadier de Estado Mayor Aldo Raúl Gómez Quintero, comandante interino de la 17 Zona Militar; el general brigadier de Estado Mayor Ricardo Meléndrez Cervantes, coordinador estatal de la Guardia Nacional en Querétaro, y el secretario de Seguridad Pública Municipal, Juan Luis Ferrusca Ortiz.