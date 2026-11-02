Iluminan Los Arcos de Querétaro por 60 años del Plan DN-III-E

Felifer Macías agradeció el apoyo del Ejército en las lluvias de agosto de 2025 y la labor de las Fuerzas Armadas en la zona serrana

Los Arcos del Acueducto de Querétaro iluminados de amarillo durante la noche, en reconocimiento al Ejército Mexicano por los 60 años del Plan DN-III-E.

El Acueducto de Querétaro se iluminó de amarillo para conmemorar el 60 aniversario del Plan DN-III-E y reconocer la labor del Ejército Mexicano en la atención de emergencias y desastres naturales.

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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Nov 02, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 02 de Noviembre de 2026.- Los Arcos del Acueducto de Querétaro se iluminaron de amarillo en reconocimiento al Ejército Mexicano, con motivo del 60 aniversario del Plan DN-III-E, la estrategia de apoyo a la población ante emergencias y desastres en el país.

El presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, señaló que iluminar uno de los símbolos más representativos de la ciudad para reconocer a una de las instituciones más respetadas del país es motivo de orgullo para las y los queretanos, que cuentan con el respaldo de las Fuerzas Armadas cuando la situación se complica.

El Plan DN-III-E surgió hace seis décadas con la misión de auxiliar a la población mexicana en los momentos de mayor necesidad. En el acto se destacó la solidaridad, la disciplina y la vocación de servicio de las Fuerzas Armadas ante desastres y emergencias, y su contribución a la recuperación de las comunidades afectadas.

El reconocimiento fue para el Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional. Del plan que cumple 60 años, Macías dijo:

“Esa estrategia de nuestro Ejército que sale a las calles para ayudar a quien más lo necesita en los momentos más difíciles”, enfatizó.

Para Macías, el apoyo del Ejército Mexicano en las contingencias por lluvias de agosto de 2025 en la capital hizo posible atender las afectaciones y salir adelante con el trabajo conjunto de los tres órdenes de gobierno.

El agradecimiento alcanzó también a la labor que las Fuerzas Armadas han realizado en la zona serrana del estado.

En los operativos conjuntos para salvaguardar la integridad y la seguridad de las y los queretanos participan el Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea, la Guardia Nacional, la Policía Estatal y la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, destacó el presidente municipal. Esas instituciones, afirmó, mantienen el orden y la tranquilidad en Querétaro con un trabajo coordinado.

Estuvieron presentes elementos de la Décimo Séptima Zona Militar, encabezados por el general brigadier de Estado Mayor Aldo Raúl Gómez Quintero, comandante interino de la 17 Zona Militar; el general brigadier de Estado Mayor Ricardo Meléndrez Cervantes, coordinador estatal de la Guardia Nacional en Querétaro, y el secretario de Seguridad Pública Municipal, Juan Luis Ferrusca Ortiz.

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