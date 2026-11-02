Detienen en Querétaro a hombre requerido por fraude en Jalisco

La Policía de Investigación del Delito cumplió una orden de aprehensión en colaboración con la Fiscalía de Jalisco, entidad que lo requiere por fraude.

Ficha de la Fiscalía de Querétaro con retrato difuminado de un detenido requerido por Jalisco por fraude

Bruno Nicolás “N” fue detenido en la colonia Centro Sur, municipio de Querétaro, y entregado a agentes investigadores de la Fiscalía del Estado de Jalisco. Se presume inocente en tanto la autoridad judicial resuelva su situación jurídica.

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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Nov 02, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 2 de noviembre de 2026.- Elementos de la Policía de Investigación del Delito (PID) detuvieron en la colonia Centro Sur, en el municipio de Querétaro, a Bruno Nicolás “N”, requerido por autoridades de Jalisco por el delito de fraude.

Tras la detención, el requerido fue entregado a agentes investigadores de la Fiscalía del Estado de Jalisco, que asumieron su custodia.

La Fiscalía General del Estado de Querétaro ejecutó una orden de aprehensión por medio de la PID, dentro de las acciones de Sinergia Regional.

En atención a los mecanismos de colaboración entre la Fiscalía queretana y su homóloga de Jalisco, los elementos de la PID realizaron las acciones necesarias para dar cumplimiento al mandato judicial por el que se le requería, hasta lograr su detención.

Con la entrega, el proceso penal por el delito de fraude continuará en Jalisco, entidad solicitante de la detención. Los agentes jaliscienses trasladarán al detenido a ese estado para ponerlo a disposición de la autoridad judicial que lo requiere.

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