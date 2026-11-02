Querétaro, 2 de noviembre de 2026.- Elementos de la Policía de Investigación del Delito (PID) detuvieron en la colonia Centro Sur, en el municipio de Querétaro, a Bruno Nicolás “N”, requerido por autoridades de Jalisco por el delito de fraude.
Tras la detención, el requerido fue entregado a agentes investigadores de la Fiscalía del Estado de Jalisco, que asumieron su custodia.
La Fiscalía General del Estado de Querétaro ejecutó una orden de aprehensión por medio de la PID, dentro de las acciones de Sinergia Regional.
En atención a los mecanismos de colaboración entre la Fiscalía queretana y su homóloga de Jalisco, los elementos de la PID realizaron las acciones necesarias para dar cumplimiento al mandato judicial por el que se le requería, hasta lograr su detención.
Con la entrega, el proceso penal por el delito de fraude continuará en Jalisco, entidad solicitante de la detención. Los agentes jaliscienses trasladarán al detenido a ese estado para ponerlo a disposición de la autoridad judicial que lo requiere.