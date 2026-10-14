Detienen en Querétaro a hombre buscado por extorsión en Edomex

Emmanuel “N” fue entregado a la Fiscalía mexiquense, que lo acusa de exigir dinero con violencia moral y material.

Emmanuel “N”, con el rostro difuminado, detenido en Querétaro por extorsión, junto a agentes de la Fiscalía del Estado de México y de la PID

Emmanuel “N” fue entregado a agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México tras ser detenido en Querétaro por una orden de aprehensión por extorsión. Se presume inocente en tanto la autoridad judicial resuelva su situación jurídica.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Oct 14, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
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Querétaro, 14 de octubre de 2026.- Elementos de la Policía de Investigación del Delito (PID) de la Fiscalía General del Estado de Querétaro detuvieron en territorio queretano a Emmanuel “N”, requerido por autoridades del Estado de México por el delito de extorsión con complementación típica y punibilidad autónoma.

La detención se realizó en cumplimiento de una orden de aprehensión emitida por una autoridad judicial del Estado de México, informó la Fiscalía queretana.

De acuerdo con la investigación de la autoridad solicitante, los hechos están relacionados con la exigencia de dinero mediante violencia moral sobre las personas y violencia material sobre los bienes.

La acusación señala, además, que se pretendía obtener pagos adicionales a los que originalmente se habían exigido.

Con los datos de investigación integrados en el Estado de México, una autoridad judicial de esa entidad giró el mandamiento contra Emmanuel “N”. Posteriormente, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México solicitó la colaboración de la Fiscalía queretana para cumplimentarlo en territorio queretano.

En atención a esa solicitud, agentes de la PID ejecutaron la orden de aprehensión en Querétaro.

Tras su detención, Emmanuel “N” fue entregado a agentes investigadores de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para continuar con el proceso penal correspondiente en aquella entidad, donde una autoridad judicial deberá resolver su situación jurídica.

La captura forma parte de Sinergia Regional, esquema de colaboración entre las fiscalías del país para localizar y detener a personas requeridas por autoridades judiciales de otras entidades, de acuerdo con la dependencia queretana.

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