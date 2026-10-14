Querétaro, 14 de octubre de 2026.- Elementos de la Policía de Investigación del Delito (PID) de la Fiscalía General del Estado de Querétaro detuvieron en territorio queretano a Emmanuel “N”, requerido por autoridades del Estado de México por el delito de extorsión con complementación típica y punibilidad autónoma.

La detención se realizó en cumplimiento de una orden de aprehensión emitida por una autoridad judicial del Estado de México, informó la Fiscalía queretana.

De acuerdo con la investigación de la autoridad solicitante, los hechos están relacionados con la exigencia de dinero mediante violencia moral sobre las personas y violencia material sobre los bienes.

La acusación señala, además, que se pretendía obtener pagos adicionales a los que originalmente se habían exigido.

Con los datos de investigación integrados en el Estado de México, una autoridad judicial de esa entidad giró el mandamiento contra Emmanuel “N”. Posteriormente, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México solicitó la colaboración de la Fiscalía queretana para cumplimentarlo en territorio queretano.

En atención a esa solicitud, agentes de la PID ejecutaron la orden de aprehensión en Querétaro.

Tras su detención, Emmanuel “N” fue entregado a agentes investigadores de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para continuar con el proceso penal correspondiente en aquella entidad, donde una autoridad judicial deberá resolver su situación jurídica.

La captura forma parte de Sinergia Regional, esquema de colaboración entre las fiscalías del país para localizar y detener a personas requeridas por autoridades judiciales de otras entidades, de acuerdo con la dependencia queretana.