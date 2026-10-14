Querétaro, 14 de octubre de 2026.- El gobernador del estado, Mauricio Kuri González, confió en que las autoridades federales cumplan con el compromiso de abrir en su totalidad la autopista México-Querétaro, a la altura de la Cuesta China, el 15 de octubre.

Fue cuestionado sobre la fecha en que volverá a permitirse el tránsito por los cuatro carriles de este tramo, ante las complicaciones que se han registrado durante los trabajos.

Kuri González precisó que la fecha le fue comentada por Sonia Carrillo. “Tengo entendido, mañana, ojalá”, apuntó.

El mandatario manifestó su expectativa de que la apertura se concrete en la fecha prevista, lo que permitiría reducir las afectaciones viales para los usuarios de esta conexión carretera.

La obra es responsabilidad de instancias federales, que han señalado que los trabajos principales de colocación de concreto hidráulico concluyeron y que las labores restantes se concentran en aspectos complementarios para recuperar la circulación.