Querétaro, 13 de octubre de 2026.- Las mesas de diálogo entre vecinos de la calle Invierno, ambientalistas y autoridades federales ya comenzaron, con el fin de informar sobre el proyecto del paso subterráneo ligado a las obras del tren México-Querétaro en la capital.

El secretario de Gobierno estatal, Eric Gudiño Torres, informó que se han realizado reuniones entre ciudadanos, ingenieros militares y representantes de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT). El objetivo es aclarar dudas sobre los trabajos y conocer las características del proyecto.

Gudiño Torres señaló que parte de la inconformidad ciudadana se deriva de la falta de información. Por eso consideró necesario fortalecer la socialización de la obra y evitar que prevalezcan versiones que generen incertidumbre entre los habitantes.

“Lo que quieren es información y es lo que estamos procurando en este momento, que se socialice de la mejor manera”, expresó.

El funcionario indicó que las mesas de diálogo con autoridades federales y ciudadanos ya comenzaron, por lo que espera que durante esta semana se proporcione mayor información sobre el proyecto de la calle Invierno.

Añadió que el Gobierno continuará acompañando a los vecinos para facilitar la comunicación con las instancias federales responsables de la obra.