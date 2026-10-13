Adolescente de Esperanza Cabrera no irá a prisión: TSJ Querétaro

Braulio Guerra Urbiola explicó que la vinculación a proceso permite continuar el procedimiento y que la ley prohíbe la prisión a menores de 14 años.

Hombre de traje gris y lentes responde a reporteros sobre el caso del adolescente de Esperanza Cabrera, en Querétaro

La legislación prohíbe imponer penas de prisión a menores de 14 años, explicó el presidente del TSJ sobre el adolescente de la secundaria Esperanza Cabrera.

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Silvia Chávez
Por Silvia Chávez Oct 13, 2026
Silvia Chávez
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Querétaro, 13 de octubre de 2026.- El adolescente de 13 años involucrado en los hechos de la secundaria Esperanza Cabrera no recibirá una pena de prisión, aunque fue vinculado a proceso: la legislación prohíbe imponer ese tipo de sanciones a menores de 14 años, aclaró el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Braulio Guerra Urbiola.

Explicó que la vinculación a proceso permite que continúe el procedimiento judicial para revisar los hechos y determinar la situación jurídica del adolescente.

Mientras tanto, el menor permanece bajo una medida de internamiento temporal, conforme a las disposiciones aplicables.

“Esto no impide que haya un proceso judicial”, dijo Guerra Urbiola, “pero con las condiciones que buscan regular a las personas menores de edad”.

Será la autoridad juzgadora la encargada de analizar el caso y determinar las medidas que correspondan conforme a derecho, añadió. Por la edad del adolescente, subrayó, esas medidas no pueden traducirse en una pena privativa de la libertad y deberán ajustarse al sistema de justicia para adolescentes.

Además, indicó que se analizarán medidas de seguimiento y atención psicológica para el menor.

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