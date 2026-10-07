Vinculan a proceso a adolescente por ataque escolar en Querétaro

La autoridad judicial otorgó dos meses de investigación complementaria; el adolescente permanece bajo resguardo de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

Gráfica de la Fiscalía de Querétaro con silueta que resguarda la identidad del adolescente vinculado a proceso

Gráfica difundida por la Fiscalía General del Estado de Querétaro sobre la vinculación a proceso del adolescente. Se presume su inocencia mientras no exista una sentencia que determine lo contrario.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Oct 07, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 7 de octubre de 2026.- La autoridad judicial vinculó a proceso a un adolescente por homicidio en grado de tentativa, por los hechos ocurridos el 30 de septiembre dentro de una secundaria de Querétaro, informó la Fiscalía General del Estado de Querétaro.

En la audiencia, personal ministerial presentó los datos de prueba con los que se estableció la probable intervención del adolescente en el hecho.

El adolescente quedó a disposición y bajo resguardo de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. La autoridad judicial concedió dos meses de investigación complementaria.

De acuerdo con la Fiscalía, el adolescente habría utilizado objetos punzocortantes en la agresión, que dejó cuatro personas lesionadas.

Desde el primer momento, la dependencia abrió las investigaciones con personal ministerial, policial y pericial. Los cateos realizados durante esas diligencias permitieron obtener indicios.

En uno de esos cateos fueron detenidas dos personas adultas, madre y padre del adolescente, por obstaculizar la diligencia. Posteriormente, un juez las vinculó a proceso en una carpeta distinta por desobediencia y resistencia de particulares.

La Fiscalía no dio a conocer la identidad del adolescente, en resguardo de sus datos personales. Tanto él como sus padres se presumen inocentes mientras no exista una sentencia que determine lo contrario.

La dependencia informó que continuará con la investigación conforme al Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, con la garantía del debido proceso y de los derechos de todas las personas involucradas.

El plazo de dos meses de investigación complementaria corre a partir de la vinculación a proceso, resuelta este miércoles.

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