Querétaro, 7 de octubre de 2026.- La autoridad judicial vinculó a proceso a un adolescente por homicidio en grado de tentativa, por los hechos ocurridos el 30 de septiembre dentro de una secundaria de Querétaro, informó la Fiscalía General del Estado de Querétaro.
En la audiencia, personal ministerial presentó los datos de prueba con los que se estableció la probable intervención del adolescente en el hecho.
El adolescente quedó a disposición y bajo resguardo de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. La autoridad judicial concedió dos meses de investigación complementaria.
De acuerdo con la Fiscalía, el adolescente habría utilizado objetos punzocortantes en la agresión, que dejó cuatro personas lesionadas.
Desde el primer momento, la dependencia abrió las investigaciones con personal ministerial, policial y pericial. Los cateos realizados durante esas diligencias permitieron obtener indicios.
En uno de esos cateos fueron detenidas dos personas adultas, madre y padre del adolescente, por obstaculizar la diligencia. Posteriormente, un juez las vinculó a proceso en una carpeta distinta por desobediencia y resistencia de particulares.
La Fiscalía no dio a conocer la identidad del adolescente, en resguardo de sus datos personales. Tanto él como sus padres se presumen inocentes mientras no exista una sentencia que determine lo contrario.
La dependencia informó que continuará con la investigación conforme al Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, con la garantía del debido proceso y de los derechos de todas las personas involucradas.
El plazo de dos meses de investigación complementaria corre a partir de la vinculación a proceso, resuelta este miércoles.