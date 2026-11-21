Salamanca, 21 de noviembre de 2026.— Un reporte que recibió el C4 de Salamanca llevó a fuerzas estatales y militares hasta una toma clandestina de gas LP en la colonia El Deportivo. Ahí encontraron una válvula que sobresalía del suelo de un terreno parcelario.
El secretario de Seguridad y Paz de Guanajuato, Juan Mauro González Martínez, informó en su cuenta de X que el aviso se canalizó desde el municipio. Después, integrantes de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) y de la Secretaría de la Defensa Nacional acudieron a la calle Deportes y localizaron la válvula conectada a la toma.
En las imágenes que se difundieron aparecen dos elementos con chalecos de la Guardia Nacional, corporación que forma parte de la Defensa, y uno de las FSPE junto a la tierra removida del terreno. El funcionario no dijo en qué fecha se hizo la intervención y no informó de personas detenidas.
El hallazgo se notificó a la Fiscalía General de la República (FGR), con sede en Irapuato, para que realice las investigaciones correspondientes. La información difundida no dice a qué ducto o instalación estaba conectada la toma ni si se aseguró combustible.
González Martínez advirtió que una conexión clandestina de gas LP no solo puede ser un delito relacionado con el robo de combustible, sino que también implica riesgos de fugas, incendios o explosiones que pueden afectar a las familias y comunidades cercanas.
Válvula localizada en la toma clandestina de la colonia El Deportivo, según la imagen difundida por la Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato.Foto: Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato.
Un caso así ya se vivió en la zona limítrofe con Querétaro: en mayo de 2023, en la comunidad El Tesoro, en Polotitlán, Estado de México, estalló una pipa de gas LP en un inmueble que presuntamente se usaba para extraer gas de una toma clandestina.
Según la Secretaría de Seguridad y Paz, desde el inicio de la actual administración estatal y con corte al 31 de octubre de 2026, se registran 86 aseguramientos clasificados como tomas clandestinas o inmuebles relacionados. La dependencia no precisó cuántos corresponden a gas LP.
El problema también afecta a municipios vecinos de Querétaro: Polotitlán, que colinda con San Juan del Río, acumuló 11 tomas clandestinas a ductos de Pemex en el primer trimestre de 2025.
La Secretaría pidió reportar de forma anónima al 089 cualquier toma clandestina o actividad relacionada con el robo de combustible.