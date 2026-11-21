Guasave, 21 de noviembre de 2026.— Fuerzas especiales del Ejército y de la Guardia Nacional detuvieron en este municipio sinaloense a Fausto Isidro «N», conocido como el «Chapo Isidro». Según la Secretaría de la Defensa Nacional, durante el operativo los elementos fueron atacados con disparos y explosivos antes de poder entrar al inmueble donde estaba.
La Defensa informó que la acción se realizó el viernes 20 de noviembre. En ella participaron los grupos de Fuerzas Especiales de la Guardia Nacional conocidos como «Lobos» y los del Ejército llamados «Murciélagos», junto con fuerzas especiales del Ejército asignadas a la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa.
La dependencia precisó que hubo coordinación con órganos de inteligencia de Estados Unidos, pero no detalló el alcance de esa colaboración.
Además del «Chapo Isidro», fueron detenidos Germán «N», alias «Serafín», a quien las autoridades señalan como su segundo al mando, y José «N», identificado como operador financiero.
La Defensa ubica a Fausto Isidro «N» al frente de la organización Beltrán Leyva, aliada con la facción de «Los Mayos» del Cártel del Pacífico. Diversos medios también lo vinculan con el grupo conocido como Cártel de Guasave.
Los tres detenidos fueron trasladados a la Ciudad de México en una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana y puestos a disposición de la autoridad ministerial. De acuerdo con la información oficial, Fausto Isidro «N» tiene en México una orden de aprehensión por delincuencia organizada y delitos contra la salud.
También tiene una orden de extradición de la justicia estadounidense por conspiración para distribuir drogas en ese país. Diversos reportes señalan que figura en la lista de los diez más buscados del FBI.
De izquierda a derecha, Fausto Isidro «N», alias el «Chapo Isidro»; José «N», señalado como operador financiero, y Germán «N», alias «Serafín», señalado como presunto segundo al mando. Secretaría de la Defensa Nacional
Bloqueos tras el operativo
Después de la captura hubo bloqueos en Ahome, Guamúchil, Guasave y Navolato. La Defensa indicó que activó un plan antibloqueo con las autoridades locales. Según reportes periodísticos, durante la noche la Secretaría de Seguridad Pública estatal pidió a la población quedarse en casa y evitar la carretera La Costera.
El partido de beisbol entre Algodoneros de Guasave y Venados de Mazatlán fue suspendido.
La gobernadora interina de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, informó que las autoridades trabajan para restablecer la seguridad y la movilidad en las zonas afectadas.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, habló de la captura en redes sociales: «Estas detenciones son un paso importante para la pacificación de Sinaloa».
Hasta las primeras horas del sábado, las autoridades no habían dado a conocer cuántas personas resultaron heridas o muertas, ni cuántas armas o vehículos se aseguraron en el operativo.