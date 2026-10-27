Operativo en Guasave deja dos muertos y suspende clases

La Marina mantuvo acciones de seguridad en comunidades rurales; dos escuelas de Bamoa cambiaron a modalidad a distancia.

Elementos con uniforme militar y camionetas resguardan un camino de terracería entre campos de cultivo durante un operativo en Guasave, Sinaloa

Un operativo de seguridad en Guasave, Sinaloa, llevó a la suspensión de clases; se reportan dos personas fallecidas.

LETRA ROJA
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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Oct 27, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
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Sinaloa, 27 de octubre de 2026.- Un operativo de fuerzas federales en comunidades rurales de Guasave dejó un saldo preliminar de dos civiles muertos y provocó la suspensión de clases presenciales en planteles educativos de la sindicatura de Bamoa, luego de que el despliegue de seguridad se prolongó durante la noche y la madrugada.

La movilización comenzó el lunes, después de una persecución registrada en las inmediaciones de Estación Bamoa, que se extendió hacia Estación Capomas y caminos rurales de la región.

Durante estas acciones se reportó un enfrentamiento entre elementos de la Secretaría de Marina y civiles armados. Los primeros informes difundidos en la zona señalaron la muerte de dos hombres, así como el aseguramiento de dos camionetas.

El saldo corresponde a reportes preliminares de medios locales, sin que hasta el último corte consultado se hubiera localizado un balance federal detallado sobre las circunstancias de las muertes, las identidades de los fallecidos o las características de los vehículos asegurados.

Despliegue federal se prolongó hasta la madrugada

La operación incluyó patrullajes terrestres, sobrevuelos y filtros de revisión en distintos puntos del municipio.

Reportes de la cobertura local señalaron la participación de más de 50 unidades terrestres, además de aeronaves y equipos de vigilancia aérea utilizados para recorrer comunidades y caminos de la región.

Las acciones se extendieron por Estación Capomas y rutas hacia Alfredo V. Bonfil, comunidad también conocida como Siete Ejidos, además de otros sectores del municipio.

Durante la noche se reportó presencia de fuerzas federales en la colonia La Florida y en las inmediaciones de Los Ángeles del Triunfo, mientras continuaban las labores de vigilancia.

La magnitud del despliegue y su duración llevaron a las comunidades cercanas a modificar algunas actividades, principalmente las escolares.

Escuelas de Bamoa suspenden actividades presenciales

La escuela primaria Justo Sierra y la secundaria estatal Primero de Mayo informaron que las actividades académicas se desarrollarían a distancia para evitar exponer a estudiantes, docentes y personal administrativo.

La decisión se adoptó después de los hechos violentos registrados en Estación Capomas y ante la continuidad de la movilización de las fuerzas federales.

En sus avisos dirigidos a la comunidad escolar, los planteles establecieron que las clases presenciales serían sustituidas temporalmente por trabajo remoto.

La medida tiene carácter preventivo y corresponde a las decisiones comunicadas por esas escuelas, sin que represente por sí misma una suspensión general de actividades educativas en todo Guasave.

Continúan pendientes los resultados del operativo

La información reunida identifica dos consecuencias principales: el reporte de personas fallecidas durante la intervención federal y la alteración de las actividades escolares en Bamoa.

La determinación de las circunstancias del enfrentamiento, la identificación de los fallecidos y la situación jurídica de los bienes asegurados corresponderá a las autoridades competentes.

El siguiente balance de las instituciones federales permitirá establecer el resultado definitivo de la operación y determinar si hubo personas detenidas u otros aseguramientos.

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