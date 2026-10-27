Rehabilitan calle Miguel Hidalgo en Santa Bárbara La Cueva

La obra, financiada con el Fondo Municipal 2024 y 2026, incluye empedrado húmedo, drenaje sanitario y banquetas para 1,150 habitantes de la comunidad.

Roberto Cabrera Valencia durante el recorrido de entrega de la calle Miguel Hidalgo, en Santa Bárbara La Cueva

La rehabilitación de la calle Miguel Hidalgo suma más de 5.3 millones de pesos de inversión.

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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Oct 27, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 27 de octubre de 2026.- La calle Miguel Hidalgo, en Santa Bárbara La Cueva, quedó rehabilitada con una inversión superior a 5.3 millones de pesos y beneficia a 1,150 habitantes de la comunidad, de acuerdo con el Gobierno Municipal. El presidente municipal, Roberto Cabrera Valencia, entregó la obra tras un recorrido por la vialidad.

La primera etapa abarcó 340 metros de calle: 336 metros lineales de drenaje sanitario, 2,060 metros cuadrados de empedrado húmedo y 620 metros lineales de dentellones y guarniciones.

Calle Miguel Hidalgo con empedrado h\u00famedo y guarniciones amarillas rehabilitada en Santa B\u00e1rbara La Cueva En la primera etapa se rehabilitaron 2,060 metros cuadrados de empedrado húmedo. rotativo.com.mx

La segunda sumó 170 metros más. En ese tramo se colocaron 1,005 metros cuadrados de empedrado húmedo y se construyeron 445 metros cuadrados de banquetas, además de renivelar los pozos de visita y plantar árboles.

Calle Miguel Hidalgo en Santa B\u00e1rbara La Cueva con pozo de visita al centro del empedrado h\u00famedo La segunda etapa contempló la renivelación de los pozos de visita. rotativo.com.mx

El dinero salió de dos ejercicios del Fondo Municipal: más de 3.3 millones de pesos del Fondo Municipal 2024 y más de 1.9 millones del Fondo Municipal 2026, según el Gobierno Municipal.

Edith Álvarez Flores, secretaria de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, acompañó a Cabrera en el recorrido. El presidente municipal señaló que las obras de infraestructura inciden en la calidad de vida de las familias y atienden necesidades de la comunidad.

Tramo de la calle Miguel Hidalgo con empedrado h\u00famedo, guarniciones y banquetas en Santa B\u00e1rbara La Cueva La primera etapa incluyó 620 metros lineales de dentellones y guarniciones. rotativo.com.mx

El delegado de la comunidad, José Ángel Bautista, habló en representación de los vecinos y destacó los beneficios de la obra.

Con la entrega, el Gobierno Municipal informó que da continuidad a los trabajos de rehabilitación de vialidades y mejoramiento de la infraestructura pública en las localidades del municipio.

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