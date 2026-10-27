San Juan del Río, 27 de octubre de 2026.- La calle Miguel Hidalgo, en Santa Bárbara La Cueva, quedó rehabilitada con una inversión superior a 5.3 millones de pesos y beneficia a 1,150 habitantes de la comunidad, de acuerdo con el Gobierno Municipal. El presidente municipal, Roberto Cabrera Valencia, entregó la obra tras un recorrido por la vialidad.
La primera etapa abarcó 340 metros de calle: 336 metros lineales de drenaje sanitario, 2,060 metros cuadrados de empedrado húmedo y 620 metros lineales de dentellones y guarniciones.
En la primera etapa se rehabilitaron 2,060 metros cuadrados de empedrado húmedo. rotativo.com.mx
La segunda sumó 170 metros más. En ese tramo se colocaron 1,005 metros cuadrados de empedrado húmedo y se construyeron 445 metros cuadrados de banquetas, además de renivelar los pozos de visita y plantar árboles.
La segunda etapa contempló la renivelación de los pozos de visita. rotativo.com.mx
El dinero salió de dos ejercicios del Fondo Municipal: más de 3.3 millones de pesos del Fondo Municipal 2024 y más de 1.9 millones del Fondo Municipal 2026, según el Gobierno Municipal.
Edith Álvarez Flores, secretaria de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, acompañó a Cabrera en el recorrido. El presidente municipal señaló que las obras de infraestructura inciden en la calidad de vida de las familias y atienden necesidades de la comunidad.
La primera etapa incluyó 620 metros lineales de dentellones y guarniciones. rotativo.com.mx
El delegado de la comunidad, José Ángel Bautista, habló en representación de los vecinos y destacó los beneficios de la obra.
Con la entrega, el Gobierno Municipal informó que da continuidad a los trabajos de rehabilitación de vialidades y mejoramiento de la infraestructura pública en las localidades del municipio.