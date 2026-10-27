León, Guanajuato, 27 de octubre de 2026.- Un hombre de 30 años murió y otro de 26 resultó gravemente herido durante un ataque armado en la colonia Valle de San Bernardo, en León, donde sujetos que viajaban en una motocicleta dispararon contra las víctimas y escaparon.

La agresión ocurrió sobre la calle Valle de Piedras Negras, cerca de su cruce con Valle de la Mesa, cuando los dos hombres se encontraban afuera de una vivienda.

De acuerdo con los primeros testimonios difundidos tras el ataque, los ocupantes de una motocicleta se aproximaron al lugar y comenzaron a disparar contra ambos hombres.

Después de la agresión huyeron, mientras vecinos y familiares solicitaron la intervención de los servicios de emergencia.

Una víctima murió antes de recibir atención médica

Policías municipales y paramédicos acudieron al sitio después de los reportes de detonaciones y de dos personas heridas.

Al revisar a las víctimas, los equipos de emergencia confirmaron que uno de los hombres ya no presentaba signos vitales.

La persona fallecida fue identificada en los reportes locales como Óscar Daniel, de 30 años.

El segundo lesionado, identificado como Misael Alberto, de 26 años, recibió atención prehospitalaria y fue trasladado a un hospital en condición grave.

La información disponible no establece la evolución médica posterior del sobreviviente.

Investigan antecedentes de la víctima

Entre los datos difundidos sobre el caso se encuentra una versión de que Óscar Daniel había recuperado recientemente su libertad después de permanecer en un centro penitenciario.

Sin embargo, esa información no cuenta con una confirmación institucional localizada que permita establecer su situación jurídica anterior.

Tampoco existen elementos suficientes para relacionar ese antecedente con el motivo del homicidio.

La agresión se investiga a partir de lo ocurrido en la vía pública, las características de los atacantes y los indicios recabados en el sitio.

Fiscalía investiga el homicidio

El lugar fue acordonado para permitir la intervención de personal de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato.

Las diligencias comprenden el procesamiento de la escena y la investigación de los disparos que provocaron la muerte de una persona y lesiones a otra.

La identificación de los agresores y la determinación de sus posibles responsabilidades dependerán de los resultados de las indagatorias.

Hasta el último reporte revisado no se había informado de personas detenidas por este ataque.