San Juan del Río, 27 de octubre de 2026.- Cerca de 100 usuarios de 16 centros de rehabilitación en adicciones llevarán a escena diferentes leyendas en la Casona de Leyendas San Juan del Río, un evento especial de Día de Muertos que contará con 16 puestas en escena del 30 de octubre al 2 de noviembre, con entrada gratuita.
El evento, denominado “Casona de Leyendas San Juan del Río. Especial de Día de Muertos”, se realizará en el Edificio del Centro Histórico y Cultural. Es una iniciativa impulsada por la Red de Centros de Rehabilitación, en colaboración con la Dirección de Turismo del municipio de San Juan del Río.
En rueda de prensa, el director de Turismo municipal, Abraham Alejandro Corona Ruiz, informó que, a través de las 16 puestas en escena, se presentarán expresiones culturales y teatrales de diferentes leyendas. Explicó que la propuesta se sumará al Festival de Día de Muertos, periodo en el que la ciudad recibe a mucha gente.
“Va a ser a lo largo del Festival de Día de Muertos, donde sabemos que hay muchísima gente que viene a San Juan del Río, les vamos a ofrecer otra experiencia más para que ellos se queden, para que ellos puedan conocer, para que ellos disfruten y, obviamente, nuestras familias de San Juan conozcan esas historias, esas leyendas que, a veces, no se dan el tiempo de conocer”, dijo Corona Ruiz.
Por su parte, el presidente de la Red de Centros de Rehabilitación, Miguel Ángel Salinas Íñiguez, detalló que cada día, a partir de las 18:00 horas, se presentarán cuatro leyendas diferentes. Estimó que cada una será representada por un promedio de cinco usuarios de los centros de rehabilitación. La entrada a todas las obras de teatro será gratuita.
Entre las leyendas que se presentarán se encuentran “El limón de las madres del Beaterio”, “La transmigración de las almas”, “El puente y el diablo”, “La leyenda del Portal del Diezmo”, “La llorona de San Juan”, “El tesoro del Cerro de La Venta”, “Las Poquianchis” y “La casa de la inquisición”, entre otros títulos.
Durante la rueda de prensa también estuvieron presentes el coordinador de Desarrollo Integral, Israel Aguillón Barrón, y el representante del Centro de Rehabilitación Viva la Vida en Acción, Carlos Zulueta. Ambos invitaron a sanjuanenses y visitantes a asistir a la Casona de Leyendas San Juan del Río, que se integra a la oferta del festival en estas fechas.