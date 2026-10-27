Casona de Leyendas presentará 16 obras gratis en San Juan del Río

Cerca de 100 usuarios de 16 centros de rehabilitación en adicciones participarán en cuatro obras diarias a partir de las 18:00 horas.

Vista general de la rueda de prensa de la Casona de Leyendas San Juan del Río, con panel, público y equipo de prensa

La entrada a las obras, que se presentarán en el Edificio del Centro Histórico y Cultural, será gratuita.

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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Oct 27, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 27 de octubre de 2026.- Cerca de 100 usuarios de 16 centros de rehabilitación en adicciones llevarán a escena diferentes leyendas en la Casona de Leyendas San Juan del Río, un evento especial de Día de Muertos que contará con 16 puestas en escena del 30 de octubre al 2 de noviembre, con entrada gratuita.

El evento, denominado “Casona de Leyendas San Juan del Río. Especial de Día de Muertos”, se realizará en el Edificio del Centro Histórico y Cultural. Es una iniciativa impulsada por la Red de Centros de Rehabilitación, en colaboración con la Dirección de Turismo del municipio de San Juan del Río.

En rueda de prensa, el director de Turismo municipal, Abraham Alejandro Corona Ruiz, informó que, a través de las 16 puestas en escena, se presentarán expresiones culturales y teatrales de diferentes leyendas. Explicó que la propuesta se sumará al Festival de Día de Muertos, periodo en el que la ciudad recibe a mucha gente.

“Va a ser a lo largo del Festival de Día de Muertos, donde sabemos que hay muchísima gente que viene a San Juan del Río, les vamos a ofrecer otra experiencia más para que ellos se queden, para que ellos puedan conocer, para que ellos disfruten y, obviamente, nuestras familias de San Juan conozcan esas historias, esas leyendas que, a veces, no se dan el tiempo de conocer”, dijo Corona Ruiz.

Por su parte, el presidente de la Red de Centros de Rehabilitación, Miguel Ángel Salinas Íñiguez, detalló que cada día, a partir de las 18:00 horas, se presentarán cuatro leyendas diferentes. Estimó que cada una será representada por un promedio de cinco usuarios de los centros de rehabilitación. La entrada a todas las obras de teatro será gratuita.

Entre las leyendas que se presentarán se encuentran “El limón de las madres del Beaterio”, “La transmigración de las almas”, “El puente y el diablo”, “La leyenda del Portal del Diezmo”, “La llorona de San Juan”, “El tesoro del Cerro de La Venta”, “Las Poquianchis” y “La casa de la inquisición”, entre otros títulos.

Durante la rueda de prensa también estuvieron presentes el coordinador de Desarrollo Integral, Israel Aguillón Barrón, y el representante del Centro de Rehabilitación Viva la Vida en Acción, Carlos Zulueta. Ambos invitaron a sanjuanenses y visitantes a asistir a la Casona de Leyendas San Juan del Río, que se integra a la oferta del festival en estas fechas.

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