San Juan del Río, 27 de octubre de 2026.- El Mural de las Ánimas, ubicado en una de las entradas principales del municipio, reúne cinco elementos visuales y simbólicos que condensan la historia, las tradiciones y la identidad de San Juan del Río, de acuerdo con el cronista municipal Ubaldo Neftalí Saenz.

Para Saenz, los murales y la imagen urbana de las ciudades son una vía para transmitir mensajes patrimoniales sobre la historia, las tradiciones y las costumbres locales. Desde esa premisa explicó el significado de los cinco símbolos principales de la obra.

El primero es el Puente de la Historia, el monumento icónico que desde el siglo XVI dio tránsito permanente por el Camino Real de Tierra Adentro. Esa ruta fue declarada patrimonio mundial y sigue siendo paso para los sanjuanenses.

El segundo es la Ruta del Queso y el Vino, de la cual forma parte el municipio. La obra la representa con carretas, vides y botellas de vino, y alude a la producción vitivinícola local.

Los murales y la imagen urbana permiten transmitir mensajes patrimoniales sobre la historia, las tradiciones y las costumbres locales.

Los faroles de la parte inferior derecha son otro de los símbolos que destacó el cronista: remiten a Los Farolitos, celebración que se realiza cada 11 de diciembre y que desde 2025 es Patrimonio Cultural del Estado. Junto a ellos aparecen las flores de cempasúchil, representativas del Día de Muertos.

El cuarto elemento es la muñeca lele, que da reconocimiento a las comunidades otomíes asentadas en el sur del estado y en el norte del municipio.

El quinto es la fauna local. El mural ilustra al cacomixtle y, junto a él, al xoloitzcuintle, que en la cosmovisión ancestral acompaña y guía a los muertos al inframundo.

Saenz cerró con una petición que va más allá de la obra: brindar este tipo de espacios a los artistas locales para que plasmen su quehacer cultural en las calles y los visitantes conozcan más de las tradiciones y la historia a través del arte.