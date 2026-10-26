San Juan del Río, 26 de octubre de 2026.- Con cada persona ingresada a un centro de rehabilitación se previenen de tres a cinco delitos al día, estimó Miguel Ángel Salinas, presidente de la Red de Centros de Rehabilitación, que calcula entre 1,000 y 1,200 usuarios en 22 centros.
Entre esos delitos, dijo, están la violencia doméstica, los temas de pensiones y los robos menores. Salinas vincula a la población de los centros con la seguridad pública.
La cifra de 1,000 a 1,200 personas parte de un promedio de unos 50 usuarios por centro. Algunos tienen menos y otros más, aclaró Salinas.
La estadía es permanente, con ingresos y egresos de manera continua.
En diciembre y enero la afluencia sube cuando menos entre 20 y 30%, estimó.
Antes de las fiestas hay familias que buscan pasar una Navidad en paz y ingresan a un familiar. En enero llegan quienes no lo hicieron antes, ya pasado el Guadalupe-Reyes.
Los 22 centros son una parte del universo. Según Salinas, el padrón estatal reúne a más de 300 y, solo en San Juan del Río, hay alrededor de 100 grupos trabajando.