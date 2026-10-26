Anexos en San Juan del Río cuestionan restricción a menores

Miguel Ángel Salinas Iñiguez sostiene que la restricción vigente desde 2023 niega a menores el acceso a tratamiento por adicciones.

Miguel Ángel Salinas Iñiguez, presidente de los centros de rehabilitación, sobre el internamiento de menores
  • Miguel Ángel Salinas Iñiguez, presidente de los Centros de Rehabilitación de San Juan del Río, afirmó que la restricción vigente desde 2023 niega a menores el acceso a tratamiento.
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Sandra Guadalupe Cruz Salinas
Por Sandra Guadalupe Cruz Salinas Oct 26, 2026
Sandra Guadalupe Cruz Salinas
Periodista
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San Juan del Río, 26 de octubre de 2026.- Los centros de rehabilitación de San Juan del Río tienen prohibido internar a menores de edad, una restricción que su presidente, Miguel Ángel Salinas Iñiguez, cuestiona: “Se les está negando el acceso a un tratamiento”.

La regla rige desde 2023, con la migración del Centro Nacional para la Prevención y el Control de las Adicciones (CENADIC) a la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (CONASAMA), pero fue este año cuando la situación empeoró, según el dirigente.

Para los menores se implementaron los Centros de Atención Primaria en Adicciones (CAPA), que dan atención ambulatoria gratuita y servicios de psicología.

Salinas Iñiguez ve una contradicción en el marco normativo: la norma 028 de la Secretaría de Salud ubica a los menores entre los grupos más vulnerables, por lo que, planteó, deberían poder ingresar a los centros.

En cuanto al carácter voluntario del tratamiento, el presidente planteó: “Yo entiendo la parte de que tiene que ser un tratamiento voluntario, pero han actualizado tanto los efectos de las nuevas drogas que están azotando a la sociedad, y que en su momento se les despoja de la voluntad y de criterio, de un razonamiento como para decidir si necesito un tratamiento o no, hay una negación total en la adicción”.

Antes de que la restricción se aplicara con rigor, indicó, los menores de entre 13 y 17 años eran quienes más consumían y representaban alrededor de 20% de los usuarios internados en los centros.

Las sustancias de mayor consumo, añadió, eran cada vez más sintéticas: LSD, “cristal” y otros alucinógenos.

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