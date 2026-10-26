Lo vinculan a proceso por fraude con trámites falsos en Querétaro

El imputado seguirá en prisión preventiva justificada; la Fiscalía indica que ofrecía licencias de alcohol, vistos buenos de Protección Civil y apoyos como servidor público.

Marcos “N”, vinculado a proceso por fraude con trámites falsos, en tarjeta de la Fiscalía de Querétaro

Marcos “N” fue vinculado a proceso por siete hechos de fraude genérico y fraude genérico calificado. Se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad por autoridad judicial

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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Oct 26, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 26 de octubre de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro obtuvo la vinculación a proceso de Marcos “N” por siete hechos de fraude genérico y fraude genérico calificado, relacionados con la oferta de trámites y apoyos falsos para los que se ostentaba como servidor público.

De acuerdo con la investigación, el imputado ofrecía gestionar licencias para venta de alcohol, vistos buenos de Protección Civil, refrendos y acceso a un supuesto programa de préstamos a fondo perdido. A cambio, pedía dinero a las personas afectadas.

Para simular que cumplía, entregaba documentos y placas apócrifas con logotipos falsificados.

Personal ministerial solicitó información a las dependencias correspondientes. Estas establecieron que Marcos “N” no estaba facultado para emitir las licencias que ofrecía y que las relativas a la venta de alcohol son competencia estatal.

Con la intervención de la Policía de Investigación del Delito (PID), se ejecutó un cateo autorizado por un Juez de Control, en el que se aseguraron documentos apócrifos.

Una vez cumplida la orden de aprehensión, el imputado fue presentado ante la autoridad judicial. En la audiencia inicial se resolvió su vinculación a proceso, se justificó la prisión preventiva y se fijó un mes de investigación complementaria.

La vinculación a proceso no es una sentencia: significa que el caso continúa ante el juez. Marcos “N” se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad por autoridad judicial, conforme al artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP).

seguridad sucesos criminalidad

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