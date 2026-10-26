Querétaro, 26 de octubre de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro obtuvo la vinculación a proceso de Marcos “N” por siete hechos de fraude genérico y fraude genérico calificado, relacionados con la oferta de trámites y apoyos falsos para los que se ostentaba como servidor público.
De acuerdo con la investigación, el imputado ofrecía gestionar licencias para venta de alcohol, vistos buenos de Protección Civil, refrendos y acceso a un supuesto programa de préstamos a fondo perdido. A cambio, pedía dinero a las personas afectadas.
Para simular que cumplía, entregaba documentos y placas apócrifas con logotipos falsificados.
Personal ministerial solicitó información a las dependencias correspondientes. Estas establecieron que Marcos “N” no estaba facultado para emitir las licencias que ofrecía y que las relativas a la venta de alcohol son competencia estatal.
Con la intervención de la Policía de Investigación del Delito (PID), se ejecutó un cateo autorizado por un Juez de Control, en el que se aseguraron documentos apócrifos.
Una vez cumplida la orden de aprehensión, el imputado fue presentado ante la autoridad judicial. En la audiencia inicial se resolvió su vinculación a proceso, se justificó la prisión preventiva y se fijó un mes de investigación complementaria.
La vinculación a proceso no es una sentencia: significa que el caso continúa ante el juez. Marcos “N” se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad por autoridad judicial, conforme al artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP).