San Juan del Río, 26 de octubre de 2026.- Los transportistas que se concentraron en distintos puntos de Querétaro por el paro nacional prevén avanzar en caravana, a velocidad reducida y solo por el carril de baja velocidad, sin obstruir la circulación, informó el Secretario de Gobierno estatal, Eric Gudiño Torres.

La movilización fue convocada por la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), y los desplazamientos están previstos a partir de las 11:00 horas.

Hasta las 10:20, había tráileres sobre la avenida Central, en San Juan del Río, con la intención de avanzar hacia Pedro Escobedo, además de otras unidades en la zona de Palmillas. Según el funcionario, ninguna obstruía la vialidad.

Gudiño Torres afirmó que el Gobierno estatal mantuvo comunicación previa con el gremio: “Nosotros, como siempre lo hemos hecho, lo hemos platicado, por instrucciones del propio gobernador y en esta coordinación que se tiene también con gobierno federal ya hubo un acercamiento con los líderes de Canacar”.

Entre las inconformidades de los transportistas figuran las extorsiones, la inseguridad en las carreteras, las restricciones de horarios en algunas entidades y los tiempos de espera en las casetas de cobro. A ello se suman los trabajos en la autopista México-Querétaro, que incrementan los tiempos de traslado.

Estaba prevista una reunión con la Secretaría de Gobernación a las 11:00 horas. De no realizarse, los transportistas iniciarían recorridos sobre la autopista México-Querétaro, en el tramo de San Juan del Río hacia Querétaro, y por el Paseo de la República en dirección a Guanajuato, con acompañamiento de la Guardia Nacional.