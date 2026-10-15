Querétaro exige a la Federación reabrir los 4 carriles de la 57

Eric Gudiño Torres recordó que la Federación se comprometió a abrir la carretera a primera hora; los cuatro carriles seguían cerrados.

Funcionarios del Gobierno de Querétaro sentados a una mesa durante una rueda de prensa en Querétaro
  • El Gobierno de Querétaro exigió a la Federación reabrir los cuatro carriles de la autopista México-Querétaro en Cuesta China.
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Silvia Chávez
Por Silvia Chávez Oct 15, 2026
Silvia Chávez
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Querétaro, 15 de octubre.- El secretario de Gobierno del estado, Eric Gudiño Torres, exigió a las autoridades federales cumplir con la reapertura de los cuatro carriles de la autopista México-Querétaro, a la altura de la Cuesta China, que durante la mañana permanecían cerrados.

El plazo, dijo, ya estaba fijado: “Había el compromiso de que hoy a primera hora se estaría abriendo la carretera 57. Pues ojalá, espero que en el transcurso de hoy cumplan con su palabra”.

Gudiño Torres señaló que la apertura total reduciría las afectaciones a automovilistas y transportistas que circulan por el tramo.

El compromiso, recordó, lo establecieron las autoridades federales con el Gobierno del estado y con la ciudadanía.

El funcionario adelantó que se comunicará con el delegado federal correspondiente para conocer el avance y la fecha en que la circulación quedará restablecida por completo.

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