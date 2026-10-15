Querétaro, 15 de octubre.- El secretario de Gobierno del estado, Eric Gudiño Torres, exigió a las autoridades federales cumplir con la reapertura de los cuatro carriles de la autopista México-Querétaro, a la altura de la Cuesta China, que durante la mañana permanecían cerrados.

El plazo, dijo, ya estaba fijado: “Había el compromiso de que hoy a primera hora se estaría abriendo la carretera 57. Pues ojalá, espero que en el transcurso de hoy cumplan con su palabra”.

Gudiño Torres señaló que la apertura total reduciría las afectaciones a automovilistas y transportistas que circulan por el tramo.

El compromiso, recordó, lo establecieron las autoridades federales con el Gobierno del estado y con la ciudadanía.

El funcionario adelantó que se comunicará con el delegado federal correspondiente para conocer el avance y la fecha en que la circulación quedará restablecida por completo.