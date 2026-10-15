Gobierno estatal pide sanciones por caída de trabes en Tolimán

Eric Gudiño Torres, Secretario de Gobierno, indicó que corresponde a las autoridades federales revisar las causas del incidente; no se reportaron lesionados.

Hombre de chamarra azul responde a reporteros sobre la caída de trabes en el puente de El Chilar, Tolimán

La SICT debe esclarecer qué ocurrió durante la construcción del puente de El Chilar, obra de responsabilidad federal en Tolimán.

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Silvia Chávez
Por Silvia Chávez Oct 15, 2026
Silvia Chávez
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Querétaro, 15 de octubre de 2026.- Debe haber sanciones contra la empresa responsable de la construcción del puente de El Chilar, en Tolimán, tras la caída de trabes durante los trabajos de esta obra federal, consideró el Secretario de Gobierno estatal, Eric Gudiño Torres.

Corresponde a las autoridades federales revisar las causas del incidente y determinar las responsabilidades de la empresa encargada de ejecutar la obra, indicó.

“Seguramente tiene que haber sanciones, pero sobre todo pues tiene que haber resoluciones”, declaró.

Gudiño Torres señaló que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) debe esclarecer qué ocurrió durante la construcción, porque la responsabilidad del puente corresponde al Gobierno federal.

No se reportaron personas lesionadas, pero la situación requiere atención inmediata por la importancia que tiene el puente para los habitantes de la zona, afirmó.

Existía el compromiso de concluir la infraestructura, recordó, y por eso pidió que se resuelva el problema y se garantice una respuesta a las necesidades de movilidad de la población de Tolimán.

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