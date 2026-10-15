Querétaro, 15 de octubre de 2026.- El diputado local Enrique Correa planteó construir mesas de trabajo para dar forma a una ley de salud mental en el estado, al encabezar la clausura del Foro Estatal “Querétaro por la Salud Mental: Diagnóstico para la Construcción de una Agenda Legislativa”.
Durante el cierre, el legislador asumió el compromiso de impulsar una legislación que garantice una atención integral, oportuna y digna en materia de salud mental. Sobre el rumbo que seguirá el trabajo, afirmó: “La salud mental no podemos abordarla desde una sola perspectiva. Hoy tenemos información muy valiosa que nos permitirá construir mesas de trabajo y avanzar hacia lo que espero sea la mejor Ley de Salud Mental del país, una ley que atienda la realidad de Querétaro y que cuide a todas las queretanas y los queretanos”.
Según planteó, el foro marca el inicio de una nueva etapa. En ella, las aportaciones de las y los especialistas que participaron deberán convertirse en propuestas concretas de tratamiento y acompañamiento.
En la segunda jornada, Angélica Aguado Hernández centró su participación en el fortalecimiento de la atención a poblaciones en situación de vulnerabilidad.
Entre ellas mencionó a niñas, niños y adolescentes con conductas autolesivas o ideación suicida, y a personas con enfermedades y duelo traumático.
La especialista también habló de la necesidad de crear más plazas para profesionales de la psicología y de garantizar condiciones laborales dignas para quienes brindan estos servicios.
Por su parte, Jorge Garibay Mora abordó la relación entre la salud mental, las adicciones y la violencia, así como el impacto de las tecnologías digitales en el bienestar emocional. Raúl Gerardo Paredes Guerrero expuso los desafíos que enfrenta el estado desde las neurociencias.
Con ese diagnóstico sobre la mesa, Correa reiteró que la salud mental es una prioridad y que mantendrá el diálogo con especialistas, instituciones y sociedad civil.
“Queremos construir la mejor Ley de Salud Mental del país, una ley que atienda la realidad de Querétaro y que cuide a todas las queretanas y los queretanos”, expresó.
El siguiente paso será institucional: la futura propuesta será analizada y dictaminada en la Comisión de Salud, que preside la diputada Verónica Galicia Castañón.