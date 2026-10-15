Plantean mesas de trabajo para ley de salud mental en Querétaro

La Comisión de Salud analizará y dictaminará la futura propuesta, mientras especialistas plantearon más plazas de psicología y atención a poblaciones vulnerables.

Cuatro asistentes con gafete posan frente a la bandera de México y la lona del foro Querétaro por la Salud Mental
  • El diputado local Enrique Correa señaló que la información reunida en el foro permitirá construir mesas de trabajo hacia una ley de salud mental.
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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Oct 15, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 15 de octubre de 2026.- El diputado local Enrique Correa planteó construir mesas de trabajo para dar forma a una ley de salud mental en el estado, al encabezar la clausura del Foro Estatal “Querétaro por la Salud Mental: Diagnóstico para la Construcción de una Agenda Legislativa”.

Durante el cierre, el legislador asumió el compromiso de impulsar una legislación que garantice una atención integral, oportuna y digna en materia de salud mental. Sobre el rumbo que seguirá el trabajo, afirmó: “La salud mental no podemos abordarla desde una sola perspectiva. Hoy tenemos información muy valiosa que nos permitirá construir mesas de trabajo y avanzar hacia lo que espero sea la mejor Ley de Salud Mental del país, una ley que atienda la realidad de Querétaro y que cuide a todas las queretanas y los queretanos”.

Según planteó, el foro marca el inicio de una nueva etapa. En ella, las aportaciones de las y los especialistas que participaron deberán convertirse en propuestas concretas de tratamiento y acompañamiento.

En la segunda jornada, Angélica Aguado Hernández centró su participación en el fortalecimiento de la atención a poblaciones en situación de vulnerabilidad.

Entre ellas mencionó a niñas, niños y adolescentes con conductas autolesivas o ideación suicida, y a personas con enfermedades y duelo traumático.

La especialista también habló de la necesidad de crear más plazas para profesionales de la psicología y de garantizar condiciones laborales dignas para quienes brindan estos servicios.

Por su parte, Jorge Garibay Mora abordó la relación entre la salud mental, las adicciones y la violencia, así como el impacto de las tecnologías digitales en el bienestar emocional. Raúl Gerardo Paredes Guerrero expuso los desafíos que enfrenta el estado desde las neurociencias.

Con ese diagnóstico sobre la mesa, Correa reiteró que la salud mental es una prioridad y que mantendrá el diálogo con especialistas, instituciones y sociedad civil.

“Queremos construir la mejor Ley de Salud Mental del país, una ley que atienda la realidad de Querétaro y que cuide a todas las queretanas y los queretanos”, expresó.

El siguiente paso será institucional: la futura propuesta será analizada y dictaminada en la Comisión de Salud, que preside la diputada Verónica Galicia Castañón.

gobierno legislatura salud mental

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