Querétaro, 15 de octubre de 2026.- La Caravana Migrante de Invierno 2026 saldrá el 16 de diciembre, a partir de las 3:30 de la mañana, desde Laredo, Texas, con destino a Querétaro. Irá escoltada por autoridades de los tres niveles de gobierno, con el objetivo de salvaguardar la integridad de las personas durante el trayecto y de que las familias lleguen con bien a sus destinos.

El secretario de Gobierno, Eric Gudiño Torres, encabezó el anuncio y señaló que este año se espera la participación de al menos cinco mil familias que radican en Estados Unidos. Explicó que viajan familias completas: algunas vienen de visita y otras deciden quedarse en la entidad.

El registro previo será el 15 de diciembre, a partir de las 10:00 de la mañana, en el estacionamiento de La Arena, informó Juan Fernando Rocha Mier, fundador y presidente de Migrantes Unidos en Caravana A. C.

En el operativo tripartito participan la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del estado, desde la frontera hasta Querétaro; Protección Civil estatal y casi todos los municipios con sus áreas de Protección Civil; las secretarías de Seguridad Pública municipales; los cuerpos de Bomberos de Querétaro, Jalpan y San Juan del Río, y el Instituto Nacional de Migración.

Gudiño Torres afirmó que “la gente confía en las autoridades del Estado, pues somos el único estado del país que hace este ejercicio a nivel nacional”. Recordó que la iniciativa es ciudadana y comenzó hace 17 años, y que el Gobierno del Estado la ha respaldado y fortalecido para generar las condiciones del traslado.

Añadió que no solo participan queretanos: también se suman personas de Guanajuato, San Luis Potosí, Zacatecas y Jalisco, entre otros estados, que aprovechan la presencia de las autoridades estatales que acompañan el traslado.

El director general de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro (CEPCQ), Javier Amaya Torres, indicó: “Desde 2021, hemos participado de manera permanente en el acompañamiento de la Caravana Migrante, tanto en sus ediciones de verano como de invierno”.

Como referencia, detalló que en la edición de invierno de 2025 el estado de fuerza fue de 45 elementos y 20 unidades, con la Coordinación Estatal, coordinaciones municipales de Protección Civil y cuerpos de Bomberos. En esa edición se registró el retorno de aproximadamente cinco mil 200 vehículos y 20 mil personas. Alrededor del 50 por ciento de los connacionales que regresan son queretanos, agregó.

En el mismo estacionamiento de La Arena se prevén actividades de la Secretaría de Cultura del estado, como obras de teatro enfocadas en las infancias migrantes.