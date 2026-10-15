Querétaro, 15 de octubre de 2026.- Los panteones de los 18 municipios de Querétaro serán inspeccionados de forma preventiva antes del Día de Muertos, para verificar que sean seguros al recibir a los visitantes. Lo anunció el Coordinador Estatal de Protección Civil, Javier Amaya Torres.

Las revisiones estarán a cargo principalmente de las coordinaciones municipales de Protección Civil.

Esas coordinaciones deberán identificar posibles riesgos y comprobar que existan condiciones adecuadas para el ingreso de la población.

“Se hacen visitas previas a los panteones para ver que haya condiciones para que pueda estar entrando la ciudadanía de manera segura”, explicó Amaya Torres.

El funcionario destacó que estas acciones forman parte de los preparativos para las celebraciones.

La vigilancia continuará durante las jornadas de mayor afluencia, con presencia de personal desde la noche previa al primero de noviembre.