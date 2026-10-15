San Juan del Río, 15 de octubre de 2026.- El plazo para participar en la convocatoria “Vive San Juan, rumbo a nuestros 500 años de historia” concluyó el 14 de octubre. Los resultados se darán a conocer el 23 de octubre.

Con la convocatoria, el gobierno municipal busca renovar la imagen de las letras monumentales instaladas en cuatro puntos de la ciudad.

Podían participar diseñadores, artistas, estudiantes y cualquier persona interesada en desarrollar propuestas gráficas.

Las propuestas buscaban representar la historia, las tradiciones y los elementos distintivos de San Juan del Río. La intención es que los espacios incorporen diseños relacionados con la identidad local, tanto para los habitantes como para quienes visitan el municipio.

Las intervenciones contempladas corresponden a las letras del Jardín de la Familia, el Jardín Independencia, el Puente de la Historia y la glorieta frente al Parque de las Garzas, en la zona oriente.

De acuerdo con la información difundida al presentar la convocatoria, las propuestas se realizarán en vinil, una técnica que permite modificar los diseños sin necesidad de pintar de nuevo las estructuras.

Esa característica permitiría que los elementos gráficos se adapten a distintas temporadas y celebraciones a lo largo del año.

La selección de los proyectos considera cuatro aspectos: originalidad, impacto visual, relación con la identidad sanjuanense y viabilidad técnica para su aplicación.

La convocatoria forma parte de las acciones vinculadas con la plataforma turística Vive San Juan, con la que el municipio busca proyectar sus atractivos y fortalecer la actividad comercial y turística de cara al quinto centenario de su fundación.