Cerró convocatoria de letras monumentales en San Juan del Río

Las propuestas en vinil buscan reflejar la historia y la identidad sanjuanense en cuatro puntos de la ciudad rumbo a los 500 años.

Letras monumentales de San Juan del Río con diseño alusivo a 2026, cuya imagen se renovará mediante una convocatoria

La convocatoria “Vive San Juan, rumbo a nuestros 500 años de historia”, que busca renovar con diseños en vinil las letras monumentales de cuatro puntos de San Juan del Río, dará a conocer sus resultados el 23 de octubre.

Getting your Trinity Audio player ready...
Kary García
Por Kary García Oct 15, 2026
Kary García
Soy Kary García, periodista y editora en Rotativo de Querétaro, apasionada por el periodismo digital, la fotografía y la gastronomía. Joven, entusiasta y emprendedora, disfruto innovar en la forma de informar y conectar con las audiencias a través de contenidos dinámicos y de calidad. También soy directora de Lugares.com.mx, una plataforma turística dedicada a promover los destinos y sitios más emblemáticos de Querétaro y de México. Me encanta viajar y documentar lugares icónicos, dándoles vida a través de imágenes y reseñas que inspiran y contribuyen a la promoción del turismo y la cultura nacional. Con experiencia en redacción, edición y producción multimedia, creo reportajes y artículos que combinan información veraz con un enfoque visual atractivo, buscando siempre contar historias que informen, inspiren y despierten el interés de los lectores por descubrir el mundo que nos rodea.
See Full Bio

San Juan del Río, 15 de octubre de 2026.- El plazo para participar en la convocatoria “Vive San Juan, rumbo a nuestros 500 años de historia” concluyó el 14 de octubre. Los resultados se darán a conocer el 23 de octubre.

Con la convocatoria, el gobierno municipal busca renovar la imagen de las letras monumentales instaladas en cuatro puntos de la ciudad.

Podían participar diseñadores, artistas, estudiantes y cualquier persona interesada en desarrollar propuestas gráficas.

Las propuestas buscaban representar la historia, las tradiciones y los elementos distintivos de San Juan del Río. La intención es que los espacios incorporen diseños relacionados con la identidad local, tanto para los habitantes como para quienes visitan el municipio.

Las intervenciones contempladas corresponden a las letras del Jardín de la Familia, el Jardín Independencia, el Puente de la Historia y la glorieta frente al Parque de las Garzas, en la zona oriente.

De acuerdo con la información difundida al presentar la convocatoria, las propuestas se realizarán en vinil, una técnica que permite modificar los diseños sin necesidad de pintar de nuevo las estructuras.

Esa característica permitiría que los elementos gráficos se adapten a distintas temporadas y celebraciones a lo largo del año.

La selección de los proyectos considera cuatro aspectos: originalidad, impacto visual, relación con la identidad sanjuanense y viabilidad técnica para su aplicación.

La convocatoria forma parte de las acciones vinculadas con la plataforma turística Vive San Juan, con la que el municipio busca proyectar sus atractivos y fortalecer la actividad comercial y turística de cara al quinto centenario de su fundación.

turismo arte y cultura convocatoria

Reciente

Dos hombres conversan en sillones blancos durante la presentación de un libro, con una guitarra al lado
Querétaro

Cronista de Colón presenta libro sobre la Guerra Cristera

La obra “Entre el Recuerdo y el Olvido” reúne años de investigación, testimonios y consultas con familiares de quienes participaron en el conflicto.

Vista general de estudiantes sentados frente a un ring de lucha libre, con un templete que dice \u201cVive en familia\u201d
Querétaro

Prevención llega a más de 3 mil jóvenes del COBAQ en El Marqués

Centro Vive aplica el programa en los planteles de La Griega, El Colorado, La Cañada y Chichimequillas, con personal calificado para dar contención emocional.

Granos de amaranto en una cuchara de madera junto a inflorescencias rojas de la planta, cultivo cuya producción en México superó las 7 mil toneladas en 2025.
México

Día Nacional del Amaranto: México superó 7 mil toneladas en 2025

Puebla, con más de 4,080 toneladas, y Tlaxcala, con más de 2,292, fueron los principales estados productores del cultivo, según cifras de la DGSIAP.

Decenas de personas posan en grupo en una escalinata de piedra durante un acto de los Consejos Ciudadanos de Corregidora
Corregidora

Corregidora concreta 20 de 30 propuestas de Consejos Ciudadanos

Hay reconocimientos a personas con discapacidad, una exhibición del grupo K9, pláticas sobre enfermedades crónicas y mascotas, y la segunda edición del Truequefest.