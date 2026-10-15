Querétaro, 15 de octubre de 2026.- El Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) presentó el micrositio “Transparencia proactiva violeta para mujeres”, un sitio web de diseño renovado con información sobre el Proceso Electoral Local 2026-2027 y sobre los mecanismos para denunciar la Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género.

Las Comisiones Unidas de Transparencia y Tecnologías de la Información e Igualdad Sustantiva expusieron el sitio durante una sesión en la que también se rindió un informe sobre su fortalecimiento.

La consejera electoral Martha Paola Carbajal Zamudio, presidenta de las comisiones, destacó que los cambios facilitan la navegación del micrositio y la identificación de los apartados más visitados. Dijo además que el sitio prioriza el derecho de acceso a la información de las mujeres durante el Proceso Electoral Local 2026-2027.

El director de Tecnologías de la Información, Raúl Islas Matadamas, explicó que el rediseño mejora la accesibilidad y la consulta de la información para las personas interesadas.

La consejera electoral Rosa Martha Gómez Cervantes reconoció el trabajo de las comisiones y de las áreas operativas del Instituto para contar con una plataforma actualizada, con información útil para la ciudadanía.

Para la consejera electoral Alma Fabiola Rodríguez Martínez, la transparencia es una herramienta indispensable para ejercer otros derechos. Señaló que la creación del micrositio refrenda el compromiso del Instituto de garantizar el derecho a saber con perspectiva de género.

La consejera electoral Violeta Larissa Meza Lavadores indicó que el sitio permite a la ciudadanía consultar con facilidad información en materia electoral y que las mujeres pueden conocer en él los mecanismos para denunciar la Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género.

El consejero electoral Daniel Dorantes Guerra planteó que el micrositio es una alternativa eficaz para que la ciudadanía del estado conozca más sobre el Proceso Electoral Local 2026-2027 y ejerza sus derechos con libertad.

En la misma sesión, la titular de la Unidad de Transparencia, Alejandra Corona Villagómez, presentó un informe sobre los avances y el fortalecimiento del micrositio “Transparencia Mujeres”, dentro del Reto de Transparencia Proactiva Violeta para Mujeres 2026.

Corona informó que la edición 2026 dio continuidad a una herramienta institucional implementada el año anterior y la consolidó con nuevos contenidos, mejoras tecnológicas y una organización de la información pensada para las necesidades de quienes la usan.

Según expuso, los resultados reflejan la coordinación entre distintas áreas del Instituto y el aprovechamiento de la información pública para generar contenidos especializados y accesibles, con utilidad social, mediante su actualización y reutilización.

Participaron en la sesión la secretaria ejecutiva, Noemi Sabino Cabello; la titular de la Unidad de Género e Inclusión, Militza Yazmín González Carranza; las secretarías técnicas de las comisiones, Paulina Guadalupe Jiménez Peña y Sara Adriana Romero Juárez, y el representante del PVEM, Luis Eduardo Vázquez Becerril.