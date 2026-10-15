Comisión del IEEQ aprueba reglas de candidaturas en Querétaro

Incluyen por primera vez la obligación de postular al menos a dos mujeres como cabeza de planilla en cinco municipios; serán sometidos al Consejo General.

Sesión virtual de la Comisión Jurídica del IEEQ con consejeros y representantes de partidos sobre lineamientos electorales

Los lineamientos serán sometidos a la consideración del Consejo General, informó el presidente de la Comisión, Daniel Dorantes Guerra.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Oct 15, 2026
Mariana Torres García

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Querétaro, 15 de octubre de 2026.- La Comisión Jurídica del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) aprobó los lineamientos para el registro de candidaturas y la integración paritaria en el Proceso Electoral Local 2026-2027, junto con sus anexos.

Entre las disposiciones, la consejera electoral Martha Paola Carbajal Zamudio destacó la aplicación del principio de paridad de género, que incluye por primera vez la obligación de los partidos de postular al menos a dos mujeres como cabeza de planilla en los cinco municipios que no han sido gobernados por mujeres electas.

La consejera subrayó que la normatividad queda reunida en un solo documento y que los lineamientos aportan certeza jurídica.

La normativa fija el procedimiento y los requisitos para el registro de candidaturas y la elección consecutiva. También busca hacer efectivo el principio de paridad en la postulación e integración de la Legislatura y los ayuntamientos del estado.

La encargada de despacho de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, María Eugenia Cervantes Cantera, explicó que la finalidad de los lineamientos es hacer efectivo el derecho de la ciudadanía a ser votada en condiciones de paridad e inclusión, mediante reglas claras, objetivas y acordes a la normatividad en la materia.

Cervantes Cantera precisó que los lineamientos también regulan los convenios de coalición, las candidaturas comunes y las acciones afirmativas. Son de observancia obligatoria para partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes y candidaturas independientes.

El presidente de la Comisión, el consejero electoral Daniel Dorantes Guerra, resaltó que a unos días del inicio del proceso electoral local todas las normativas sustantivas aplicables han sido emitidas o actualizadas.

Ese resultado, explicó, corresponde a más de dos años de trabajo en los que se modificaron, reformaron o aprobaron 21 instrumentos normativos.

En la sesión participaron las consejeras electorales Alma Fabiola Rodríguez Martínez y Violeta Larissa Meza Lavadores; la secretaria ejecutiva, Noemi Sabino Cabello; el coordinador Jurídico, Wilbert Jesús López Rico, y la secretaria técnica de la Comisión, Bárbara Estefanía Ramírez Ramírez.

Por los partidos políticos asistieron Carlos Eduardo Flores Carrera, del Partido Acción Nacional; Eduardo Martínez Lugo, del Partido Revolucionario Institucional; Arturo Bravo González, de Movimiento Ciudadano; Luis Eduardo Vázquez Becerril, del Partido Verde Ecologista de México; Aldo Rodríguez Martínez, de Morena, y Wladislaw Imanol Rodríguez Sánchez, del Partido del Trabajo.

Los lineamientos serán sometidos a la consideración del Consejo General, informó Dorantes Guerra.

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