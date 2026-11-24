Querétaro, 24 de noviembre de 2026.- Santiago Nieto Castillo, coordinador estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, anunció que prepara denuncias ante instancias administrativas y electorales por presuntos sobreprecios en contratos públicos de impresión. Tres de esos contratos suman en conjunto 640 millones de pesos.

Para dar idea del monto, lo comparó con los presupuestos anuales de municipios serranos y del semidesierto: San Joaquín, con 203 millones; Peñamiller, con 207; Jalpan, con 320, y Ezequiel Montes, con 330. Esos 640 millones equivalen al doble del presupuesto de Jalpan y superan lo que San Joaquín y Peñamiller suman juntos.

Señaló, además, un contrato de 213 millones de pesos para libros infantiles. Según dijo, ese contrato desapareció del portal de transparencia.

Con esas cifras, Nieto respaldó la propuesta de modificar las leyes de coordinación fiscal para evitar, en sus palabras, el despilfarro de recursos públicos.

En la misma rueda de prensa, celebrada este martes en la capital del estado, el coordinador respaldó la iniciativa de una nueva Ley del Agua local que impulsan diputadas y diputados de Morena. La propuesta busca fijar reglas claras para otorgar y revocar concesiones de agua, en línea con la política de regularización que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum aplica a nivel federal. Nieto dijo que es urgente poner orden ante concesiones que calificó de irregulares y ventajosas.

Sobre Cadereyta de Montes, donde se hizo una consulta ciudadana con la Universidad Autónoma de Querétaro sobre municipalizar el servicio de agua, en la conferencia se informó que las cifras preliminares superan el 70 por ciento a favor. Se aseguró que el suministro del Acueducto II hacia la capital no se verá afectado y que el servicio dejará de estar concesionado a la empresa extranjera Veolia.

En infraestructura, Nieto dijo que mantiene comunicación con Néstor Núñez, vocero de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT). Según el vocero, las obras del Tren México-Querétaro llevan un avance de 32 por ciento, con trabajos activos en las terminales de Querétaro, El Marqués y San Juan del Río. Además, hay 91 obras complementarias para las colonias cercanas.

En el terreno político, Nieto afirmó que la presidenta Sheinbaum tiene una aprobación de 70 por ciento en Querétaro. También dijo que las encuestas presenciales muestran un empate técnico cuando se suman los votos de los partidos aliados.

La agenda hídrica sigue este viernes 27 de noviembre con actividades en Pinal de Amoles. Nieto reiteró que el acompañamiento ciudadano se centrará en tres temas: agua, seguridad y movilidad.