Las Vigas de Ramírez, Veracruz, 24 de noviembre de 2026.- Dos accidentes registrados en distintos puntos de la carretera federal 140 Xalapa-Perote complicaron la circulación en ambos sentidos, mientras la lluvia añadió dificultades para los automovilistas que transitan por este corredor de Veracruz.

Los percances afectaron los desplazamientos tanto hacia Xalapa como hacia Perote, con circulación lenta y mayores tiempos de traslado para quienes utilizan esta vía de comunicación.

Uno de los accidentes ocurrió en Toxtlacoaya, localidad perteneciente al municipio de Las Vigas de Ramírez. El segundo se registró en Piletas, dentro de la jurisdicción de Rafael Lucio.

La situación se complica por las precipitaciones que se presentan en la zona, donde el pavimento mojado exige mayor precaución al conducir. Los automovilistas enfrentan así dos puntos con afectaciones viales y condiciones de lluvia durante su recorrido.

Hasta el momento no se cuenta con información confirmada sobre personas lesionadas ni sobre las causas de ambos accidentes. Tampoco se ha precisado cuánto tiempo será necesario para normalizar completamente la circulación.

Ante estas condiciones, quienes tengan previsto utilizar la carretera Xalapa-Perote deben considerar tiempo adicional para sus traslados, moderar la velocidad y mantener una distancia prudente entre vehículos, particularmente en los tramos mojados.