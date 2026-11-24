Querétaro, 24 de noviembre de 2026.- El gobernador Mauricio Kuri González afirmó que la atención del hackeo a las cámaras de videovigilancia de patrullas de la Policía Municipal de Querétaro corresponde al Municipio.

También aseguró que el Gobierno del Estado no tiene reportes de vulnerabilidad en sus dependencias.

El lunes circularon imágenes captadas por cámaras de unidades policiales, así como los rostros de algunos elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. La difusión abrió cuestionamientos sobre la seguridad de los sistemas tecnológicos de las instituciones públicas.

Según Kuri, esa corporación, en coordinación con el alcalde, tendrá que hacerse responsable del caso y atenderlo mediante los protocolos correspondientes.

Cuando se le preguntó si había vulnerabilidades en otras dependencias del Gobierno del Estado, respondió: «No, no lo tenemos en este momento».

Aun así, reconoció que siempre existe el riesgo de que otras instituciones enfrenten situaciones similares. Por eso consideró que cada una debe hacerse responsable de sus sistemas y de las medidas de protección que le corresponde implementar.

El mandatario reiteró que la Policía Estatal está bajo su responsabilidad y que confía en el resguardo de la información del Gobierno del Estado.

Kuri no detalló qué protocolos aplicará la corporación municipal ni hasta dónde llegó la intrusión en los sistemas de las patrullas.