Estados Unidos, 24 de noviembre de 2026.- La Copa América 2028 se disputará en Estados Unidos del 9 de junio al 9 de julio de ese año, y la Selección Mexicana no tendrá un lugar asegurado: deberá conseguirlo en la cancha durante la Copa Oro 2027, de acuerdo con lo anunciado este martes por la Conmebol y la Concacaf.

El torneo contará con 16 selecciones, repartidas en cuatro grupos, seguidos de cuartos de final, semifinales y final. Las 10 de la Conmebol —Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela— tienen su participación garantizada, mientras que los seis lugares restantes corresponderán a la Concacaf.

La confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe precisó que sus seis representantes "obtendrán su clasificación por mérito deportivo, a través de la Copa Oro 2027". Ese certamen, que se jugará del 17 de junio al 11 de julio de 2027 en Estados Unidos, será la única vía del Tri hacia la Copa América.

Hasta ahora no se ha detallado qué posiciones de la Copa Oro darán acceso a esos seis lugares, por lo que el criterio exacto que deberá cumplir México sigue pendiente. Tampoco se han dado a conocer las ciudades sede, los estadios ni el calendario de partidos.

Será la tercera ocasión en que ambas confederaciones organicen juntas la Copa América, tras las ediciones de 2016 y 2024, las dos también en territorio estadounidense. En la más reciente, México quedó eliminado en la fase de grupos.