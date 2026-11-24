Querétaro, 24 de noviembre de 2026.- Representantes de las secretarías y dependencias ambientales de las 32 entidades del país participaron, de forma presencial y virtual, en la quinta reunión ordinaria de la Asociación Nacional de Autoridades Ambientales Estatales (ANAAE), celebrada en Querétaro durante la XXXVIII Convención Anual y Expo ANEAS 2026.
Marco Antonio Del Prete Tercero, titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SEDESU) del estado, encabezó la asamblea. En la agenda estuvieron biodiversidad, economía circular, justicia ambiental y cambio climático.
Mesa de trabajo de la reunión de la Asociación Nacional de Autoridades Ambientales Estatales, en el marco de la Convención ANEAS 2026. rotativo.com.mxSegún la dependencia estatal, el encuentro buscó reforzar la coordinación entre los gobiernos de los estados, intercambiar experiencias y compartir programas con buenos resultados para impulsar la agenda ambiental en los ámbitos estatal, regional y nacional.
La Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento de México (ANEAS) organiza cada año esta convención, que reúne a organismos operadores, autoridades y empresas del sector hídrico.
La SEDESU no precisó si la reunión concluyó con acuerdos o compromisos concretos, ni qué programas estatales se presentaron como casos de éxito.