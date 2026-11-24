Querétaro, 24 de noviembre de 2026.- En el estado, el número de personas en pobreza bajó de 750 mil en 2020 a 414 mil en 2024; es decir, hay 336 mil menos en cuatro años. Para Arturo Maximiliano García Pérez, coordinador del Grupo Legislativo de Morena en la LXI Legislatura, la caída no se explica por la política estatal. La atribuye a dos medidas federales: el aumento al salario mínimo y los programas sociales.
"No hay una explicación de política pública local que pueda justificar estos números, sino las que se hicieron en materia federal", afirmó el legislador.
La medición oficial de pobreza multidimensional registra 640 mil personas en esa condición en 2016. La cifra bajó a 604 mil en 2018, llegó a su punto más alto en 2020, con 750 mil, y descendió a 537 mil en 2022 y a 414 mil en 2024. En pobreza extrema, el número pasó de 69 mil 700 personas en 2020 a 28 mil 300 en 2024.
García Pérez dijo que el aumento al salario mínimo fue una política negada "por lo menos por cinco o seis sexenios". Destacó también que los programas sociales hoy son derechos establecidos en la Constitución, a los que tienen acceso todas las personas que cumplen las condiciones.