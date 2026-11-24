Querétaro, 24 de noviembre de 2026.- Las 12 iniciativas sobre agua que analiza el Congreso de Querétaro se presentarán a la ciudadanía en tres foros antes de integrarse en el dictamen que irá al pleno. El primero será este viernes 27 de noviembre, a las 15:00 horas, en Pinal de Amoles.
El segundo foro será el viernes 4 de diciembre en Cadereyta de Montes, a la misma hora, y el último, el 11 de diciembre en la sede del Poder Legislativo.
Así lo informó la diputada Laura Andrea Tovar Saavedra, presidenta de las Comisiones Unidas que revisan las propuestas. Según explicó, en los foros se expondrán los puntos centrales de las iniciativas, entre ellos los sistemas comunitarios de agua.
Al terminar esa etapa, las comisiones celebrarán una sesión formal para instalar mesas de trabajo y resolver con la autoridad los aspectos técnicos.
De ese proceso saldrá el dictamen que se llevará al pleno. Tovar precisó que todas las diputaciones están invitadas a participar y hacer aportaciones.
"Querétaro es de los pocos estados a nivel república que no tiene una ley de agua, y precisamente por eso se ha hecho todo este trabajo junto con organizaciones de la sociedad civil", afirmó la legisladora de Morena.
Hoy está vigente la Ley que Regula la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Querétaro, aprobada en 2022. Como indica su nombre, esa norma se centra en los servicios. Tovar ubicó en ese año el inicio del impulso a una nueva legislación.
El diputado Eric Silva Hernández, secretario de las comisiones, recordó que estas se integran por 14 diputadas y diputados. Aseguró que el trabajo de dictamen recoge los temas de todas las iniciativas, incluidas las de otras fuerzas políticas.
Explicó además que los foros responden al Acuerdo de Escazú, que obliga a dar a conocer a la ciudadanía los cambios a normas en materia ambiental.
Antes del primer foro de diciembre, el lunes 30 de noviembre, las comisiones se reunirán con el titular de la Comisión Estatal de Aguas. Según Silva, el objetivo es cerrar "los últimos detalles en materia de costos, servicios y todo lo que tiene que ver en materia económica" de la propuesta.