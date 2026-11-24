Querétaro, 24 de noviembre de 2026.- La Ley de Movilidad ya está vigente en Querétaro tras su publicación en el periódico oficial La Sombra de Arteaga, pero su aplicación todavía depende de los reglamentos y las políticas públicas que deberán emitir el gobierno estatal y los municipios, advirtió Arturo Maximiliano García Pérez, coordinador de Morena en el Congreso local.
El legislador explicó que la ley reordena las prioridades: primero los peatones, luego los ciclistas y otros medios no motorizados, después el transporte público y al final el vehículo privado.
Dijo que llevar esa jerarquía a las calles requiere decisiones de infraestructura y facultades que corresponden a los ayuntamientos, por lo que los resultados no serán inmediatos.
"La ley va a ser la guía, va a ser el referente de ese marco, pero no es lo único", afirmó. Añadió que la tarea ahora "está en manos del estado, en manos de los municipios", tanto en los reglamentos como en la política pública, y que la ciudadanía también deberá apegarse a las nuevas disposiciones.
El diputado Sinuhé Arturo Piedragil Ortiz consideró un acierto que la ley se aprobara después de cuatro años, porque era una demanda ciudadana desde hace tiempo. Sostuvo que el principal reto es que quienes usan automóvil se pasen al transporte público, y que para lograrlo el servicio debe ofrecer ahorro de tiempo.
"Ponen camiones eléctricos y con internet, pero de nada me sirve si no me dan 45 minutos de ahorro", señaló.
Ninguno de los dos legisladores precisó plazos para la emisión de los reglamentos.