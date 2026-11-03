Querétaro: ley de movilidad pondría al peatón antes que al auto

La ley, aprobada en comisiones, plantea revertir la pirámide de la movilidad y poner al peatón y la bicicleta por encima del automóvil particular.

Arturo Maximiliano García Pérez, coordinador de Morena en el Congreso de Querétaro, informa sobre la nueva Ley de Movilidad y Seguridad Vial que prioriza a peatones, ciclistas y usuarios del transporte público.

El diputado Arturo Maximiliano García Pérez informó que la Ley de Movilidad de Querétaro, aprobada en comisiones y pendiente de votación en el pleno, establece una nueva jerarquía vial que prioriza a peatones, ciclistas y transporte público por encima del automóvil particular.

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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Nov 03, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 3 de noviembre de 2026.- Las ciudades de Querétaro dejarían de diseñarse para el automóvil: la Ley de Movilidad, ya aprobada en comisiones, subirá al pleno con una jerarquía que pone primero al peatón, luego a la bicicleta y al transporte público, y al auto particular al final, informó el coordinador de Morena, Arturo Maximiliano García Pérez.

El legislador explicó que el ordenamiento busca revertir la pirámide de la movilidad: que las ciudades se piensen primero para caminarse, después para andar en bicicleta o en otros medios no motorizados, luego para el transporte público y, al final, para el automóvil particular, que hasta ahora ha sido el prioritario.

García Pérez dijo que, durante el trabajo en comisiones, se observó que el problema no es exclusivo de la zona metropolitana: afecta a municipios como San Juan del Río y complica la vida, los tiempos y los traslados de las personas.

Advirtió que el cambio no ocurre de un día para otro, pero que la ley sienta las bases en materia de derechos e infraestructura.

La diputada Andrea Tovar recordó que la movilidad fue reconocida como derecho humano en la Constitución durante la legislatura anterior y que hacía falta una ley de movilidad y seguridad vial que lo desarrolle.

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