San Juan del Río, 3 de noviembre de 2026.- Las ciudades de Querétaro dejarían de diseñarse para el automóvil: la Ley de Movilidad, ya aprobada en comisiones, subirá al pleno con una jerarquía que pone primero al peatón, luego a la bicicleta y al transporte público, y al auto particular al final, informó el coordinador de Morena, Arturo Maximiliano García Pérez.
El legislador explicó que el ordenamiento busca revertir la pirámide de la movilidad: que las ciudades se piensen primero para caminarse, después para andar en bicicleta o en otros medios no motorizados, luego para el transporte público y, al final, para el automóvil particular, que hasta ahora ha sido el prioritario.
García Pérez dijo que, durante el trabajo en comisiones, se observó que el problema no es exclusivo de la zona metropolitana: afecta a municipios como San Juan del Río y complica la vida, los tiempos y los traslados de las personas.
Advirtió que el cambio no ocurre de un día para otro, pero que la ley sienta las bases en materia de derechos e infraestructura.
La diputada Andrea Tovar recordó que la movilidad fue reconocida como derecho humano en la Constitución durante la legislatura anterior y que hacía falta una ley de movilidad y seguridad vial que lo desarrolle.