Ley del Autismo en Querétaro propone censos por municipio

La diputada María Georgina Guzmán Álvarez plantea que la iniciativa, aún en proceso de mejora con colectivos, incluya también a personas adultas.

Diputada Georgina Guzmán habla con micrófono en una reunión sobre la Ley del Autismo y los censos municipales en Querétaro

Guzmán Álvarez se ha reunido con colectivos de personas con autismo para mejorar la iniciativa de Ley del Autismo.

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Sandra Guadalupe Cruz Salinas
Por Sandra Guadalupe Cruz Salinas Nov 03, 2026
Sandra Guadalupe Cruz Salinas
Periodista
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San Juan del Río, Querétaro, 3 de noviembre.- La Ley del Autismo, iniciativa presentada en la Legislatura local, busca que los municipios levanten censos para identificar a la población con esta condición y que las políticas públicas se construyan con esa información.

La propuesta es de la diputada María Georgina Guzmán Álvarez, integrante del grupo parlamentario de Morena, y pretende dar mayor enfoque a las personas dentro del espectro autista a través de la Ley del Autismo.

Querétaro no cuenta con un registro oficial de cuántas personas viven con autismo, ni a nivel estatal ni en municipios como San Juan del Río. Muchas no han sido diagnosticadas o no aparecen en padrones específicos del gobierno.

La legisladora atribuyó la iniciativa a la falta de información y de atención para este sector, tanto en el porcentaje que representa de la población como en el diagnóstico y el acompañamiento que recibe.

«Ni siquiera hay un censo, no hay un diagnóstico correcto, entonces va desde lo más mínimo hasta lo donde pueda un municipio, pues protegiendo a todos», afirmó.

Con ese punto de partida, el texto plantea promover censos en los municipios y usar sus resultados como base de las políticas públicas, además de fortalecer la protección y la educación de las personas en el espectro.

La iniciativa ya fue presentada y se encuentra en proceso de mejora. Guzmán Álvarez se ha reunido con distintos colectivos de personas con autismo y mantiene mesas de trabajo con ellos para que el documento cubra todas las áreas de manera integral.

«Han ido colectivos a la legislatura, se les ha presentado, algunos me han hecho observaciones y se han modificado», dijo.

A diferencia de otras propuestas, la Ley del Autismo no se limita a menores de edad: también está dirigida a adultos con este trastorno del neurodesarrollo.

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