PAN Querétaro pide a Morena asumir su responsabilidad en el INE

El dirigente estatal del PAN se sumó a la exigencia de investigar irregularidades en el Instituto y de transparentar la elección de quien lo presida de cara a 2027.

Martín Arango, presidente del PAN Querétaro, habla con micrófono en mano ante un podio con el logotipo del PAN

Martín Arango, presidente estatal del PAN, durante su posicionamiento sobre el INE.

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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Nov 03, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 3 de noviembre de 2026.- El presidente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Martín Arango, sostuvo que Morena debe asumir su responsabilidad política por lo que describió como la crisis que atraviesa el Instituto Nacional Electoral (INE). Con ello, el dirigente se sumó a los planteamientos que su partido ha hecho a nivel nacional sobre el órgano electoral.

Esos planteamientos son tres: investigar las irregularidades al interior del Instituto, reformar el artículo 45 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) y exigir un proceso transparente para definir quién presidirá el INE.

Arango atribuyó la situación a la reforma que impulsó Morena. “Morena debe asumir su responsabilidad política por la crisis que hoy vive el INE; no pueden deslindarse de las consecuencias, porque gracias a su reforma hoy existe una concentración de poder en quien ostente la presidencia de este Instituto”, afirmó.

Según el planteamiento del PAN, revertir los cambios al artículo 45 de la LGIPE haría que los nombramientos de las direcciones ejecutivas del Instituto vuelvan a requerir el respaldo de las y los consejeros. La elección de quien presida el próximo Consejo General, añadió el partido, debe ser transparente, con perfiles independientes, criterios públicos y garantías reales de imparcialidad, de cara a las elecciones de 2027.

Mart\u00edn Arango durante su posicionamiento sobre el INE; el PAN plantea reformar el art\u00edculo 45 de la LGIPE Martín Arango planteó reformar el artículo 45 de la LGIPE y transparentar la elección de quien presida el INE.

Para el dirigente, lo que se juega tiene también una dimensión local. “Lo que Querétaro exige es un árbitro en el que todos podamos confiar. Regresemos los contrapesos, no queremos ni cuotas, ni cuates, ni perfiles cómodos para el gobierno federal en turno”, expresó.

No es la primera vez que Arango reclama cuentas al gobierno federal. En octubre exigió al gobierno federal transparentar el costo y las decisiones detrás del retiro de una sección del puente de Palmillas, en San Juan del Río.

Sobre el tipo de árbitro que su partido busca, dijo: “Queremos un INE que, como se ha distinguido, haga su trabajo de manera libre e imparcial, que sea independiente y que tenga toda la fuerza para decir NO cuando el poder le haga exigencias”.

Arango vinculó esa postura con la agenda de su partido en el estado. Planteó que cuidar Querétaro no se limita a los temas cotidianos. “Cuidar Querétaro no solamente es hablar de seguridad, de empleos, de movilidad o de servicios públicos; Querétaro también se cuida defendiendo a sus instituciones, las que garantizan que las y los ciudadanos puedan decidir libremente quién los gobierna”, afirmó.

El dirigente cerró con una invitación dirigida a “quienes hoy se quieren deslindar de Guadalupe Taddei”. A ellos les propuso una prueba: “Si en verdad no quieren controlar al INE, como dicen, demuéstrenlo, devuélvanle los contrapesos que nosotros pondremos los votos desde el Congreso de la Unión”.

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