PAN exige explicar puente de 55 mdp en San Juan del Río

Martín Arango, presidente estatal del PAN, pidió al gobierno federal informar cuánto costó la parte que se retira y quién decidió.

Martín Arango García, presidente del PAN en Querétaro, habla con micrófono en conferencia de prensa junto a Bibiana Rodríguez Montes sobre el retiro de una parte del puente de Palmillas.

Martín Arango García, presidente del PAN en el Estado, exigió al gobierno federal explicar el retiro de una parte del puente de Palmillas, obra que, según el dirigente, costó cerca de 55 millones de pesos.

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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Oct 15, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 15 de octubre de 2026.- El Partido Acción Nacional (PAN) exigió a las autoridades federales una explicación inmediata sobre el retiro de una parte del puente vehicular de Palmillas, una obra inaugurada hace poco más de un año con una inversión aproximada de 55 millones de pesos.

Martín Arango García, presidente del PAN en el Estado, planteó la demanda en conferencia de prensa, acompañado por Bibiana Rodríguez Montes, dirigente del PAN en San Juan del Río. Afirmó que una parte de la estructura está siendo retirada para adecuarla a las obras de ampliación de la autopista México-Querétaro.

Para Arango, la obra no responde a lo que requiere esa ampliación, de modo que un año después de su inauguración hay que intervenirla y derribar parte de ella. Calificó el gasto como tirar a la basura 55 millones de pesos, dinero que, dijo, proviene de los impuestos que pagan todos los mexicanos, desde el ISR de quien tiene un empleo formal hasta el IVA de cada compra.

Fila de tractocamiones detenidos entre trafitambos de obra en la autopista M\u00e9xico-Quer\u00e9taro, a la altura de Palmillas. Arango afirmó que quienes circulan por la zona de Palmillas han tenido que aguantar el tráfico cotidiano que, a su juicio, provocan obras mal hechas en la autopista México-Querétaro. rotativo.com.mx

Sostuvo que la negligencia en el uso de recursos públicos equivale a corrupción y que la ampliación no surgió de un día para otro: había proyectos, trabajos en marcha, autoridades responsables y millones de pesos comprometidos.

Prácticamente habrá que construir una obra nueva, dijo.

Acusó que ninguna autoridad federal revisó, antes de gastar esos recursos, lo que se iba a construir después; que las dependencias no se comunicaron entre sí y que los proyectos cambiaron una vez ejercido el dinero. Planteó que eso implica una responsabilidad administrativa y que, a su juicio, podría derivar incluso en un delito que debería investigarse y sancionarse.

Con ese planteamiento, el PAN pidió al gobierno federal que explique el proyecto, informe cuánto costó la parte que hoy se retira y cuánto costará reconstruirla o adecuarla, y precise quiénes fueron las autoridades que tomaron las decisiones, a las que Arango calificó de negligentes.

Tractocamiones avanzan por un carril reducido con trafitambos de obra en la autopista M\u00e9xico-Quer\u00e9taro, en la zona de Palmillas. De acuerdo con el dirigente panista, una parte del puente de Palmillas se retira para adecuarla a las obras de ampliación de la autopista México-Querétaro. rotativo.com.mx

En su posicionamiento, el dirigente panista criticó a los gobiernos de Morena, a los que acusó de corrupción e ineficiencia, y dijo que los recursos públicos no son para experimentar. Señaló que, mientras existen necesidades en seguridad, educación y servicios, millones de pesos terminan en una obra que se retira.

Arango agregó que quienes circulan por la zona han tenido que aguantar el tráfico cotidiano que, a su juicio, provocan obras mal hechas.

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