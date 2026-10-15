San Juan del Río, 15 de octubre de 2026.- El Partido Acción Nacional (PAN) exigió a las autoridades federales una explicación inmediata sobre el retiro de una parte del puente vehicular de Palmillas, una obra inaugurada hace poco más de un año con una inversión aproximada de 55 millones de pesos.

Martín Arango García, presidente del PAN en el Estado, planteó la demanda en conferencia de prensa, acompañado por Bibiana Rodríguez Montes, dirigente del PAN en San Juan del Río. Afirmó que una parte de la estructura está siendo retirada para adecuarla a las obras de ampliación de la autopista México-Querétaro.

Para Arango, la obra no responde a lo que requiere esa ampliación, de modo que un año después de su inauguración hay que intervenirla y derribar parte de ella. Calificó el gasto como tirar a la basura 55 millones de pesos, dinero que, dijo, proviene de los impuestos que pagan todos los mexicanos, desde el ISR de quien tiene un empleo formal hasta el IVA de cada compra.

Arango afirmó que quienes circulan por la zona de Palmillas han tenido que aguantar el tráfico cotidiano que, a su juicio, provocan obras mal hechas en la autopista México-Querétaro. rotativo.com.mx

Sostuvo que la negligencia en el uso de recursos públicos equivale a corrupción y que la ampliación no surgió de un día para otro: había proyectos, trabajos en marcha, autoridades responsables y millones de pesos comprometidos.

Prácticamente habrá que construir una obra nueva, dijo.

Acusó que ninguna autoridad federal revisó, antes de gastar esos recursos, lo que se iba a construir después; que las dependencias no se comunicaron entre sí y que los proyectos cambiaron una vez ejercido el dinero. Planteó que eso implica una responsabilidad administrativa y que, a su juicio, podría derivar incluso en un delito que debería investigarse y sancionarse.

Con ese planteamiento, el PAN pidió al gobierno federal que explique el proyecto, informe cuánto costó la parte que hoy se retira y cuánto costará reconstruirla o adecuarla, y precise quiénes fueron las autoridades que tomaron las decisiones, a las que Arango calificó de negligentes.

De acuerdo con el dirigente panista, una parte del puente de Palmillas se retira para adecuarla a las obras de ampliación de la autopista México-Querétaro. rotativo.com.mx

En su posicionamiento, el dirigente panista criticó a los gobiernos de Morena, a los que acusó de corrupción e ineficiencia, y dijo que los recursos públicos no son para experimentar. Señaló que, mientras existen necesidades en seguridad, educación y servicios, millones de pesos terminan en una obra que se retira.

Arango agregó que quienes circulan por la zona han tenido que aguantar el tráfico cotidiano que, a su juicio, provocan obras mal hechas.