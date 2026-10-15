San Juan del Río, 15 de octubre de 2026.- El presidente del PAN en Querétaro, Martín Arango García, afirmó que Santiago Nieto cayó entre cuatro y cinco puntos desde su nombramiento y que, de acuerdo con los números del partido, no hay un solo municipio del estado donde tenga mayor preferencia que cualquiera de los perfiles panistas proyectados para la coordinación.

Ni siquiera en su propio municipio, dijo.

Arango atribuyó la caída a la reacción de la gente ante la estridencia, el golpeteo y la falta de seriedad en el liderazgo del proyecto de Nieto, que lejos de atraer simpatías, sostuvo, las está ahuyentando. El PAN, añadió, no tiene prisa: está seguro de los números que maneja y seguirá trabajando conforme a su estrategia.

Sobre la coordinación municipal de San Juan del Río, explicó que el partido aún no determina la fecha para anunciar quién encabezará las coordinaciones y que, cuando ocurra, se informará públicamente.

Hasta entonces el PAN será discreto: el respeto a las reglas y a los tiempos del proceso, dijo, es lo que ha permitido generar condiciones de unidad.

Las versiones sobre anuncios para este fin de semana son, a su juicio, rumores y especulaciones. Aseguró que el partido no ha hecho nada oficial y que no ve que algo así vaya a ocurrir en esos días.

En el tema de alianzas, recordó que el presidente nacional del PAN, Jorge Romero, determinó que los estados puedan pactarlas con otras fuerzas políticas.

En Querétaro, la dirigencia consultará a los municipios y, con estudios que lo respalden, valorará si es necesario considerar una alianza. Lo hará, aseguró, de manera ordenada y estudiada, sin adelantarse.

Sobre el riesgo de heridas abiertas o rupturas rumbo al proceso electoral, afirmó que el ejercicio aplicado a la coordinación estatal es el mismo que se sigue en las coordinaciones distritales y municipales: la dirigencia se sentó y dialogó con todos los que levantaron la mano y les dio espacio y tiempo para ser escuchados. Dijo que el partido procuró ser transparente y garantizar imparcialidad absoluta, y que saldrá fortalecido y unido.

Tampoco ve riesgo de que algún aspirante salte a otro partido. Las reglas del proceso fueron claras y todos, afirmó, se comprometieron a ser parte de Acción Nacional y a respaldar a los proyectos que resulten ganadores en las encuestas.

Sobre el peso de los comentarios del gobernador Mauricio Kuri en la decisión de la coordinación de San Juan del Río, respondió que el PAN trabaja como un sistema y que el mandatario es una pieza fundamental del equipo: su liderazgo ayuda a generar unidad y ha sido parte de las pláticas que ha sostenido la dirigencia.

Arango habló también de la denuncia de Morena en su contra. Morena lo denunció por señalamientos que, según esa fuerza política, la presentan como narcopartido o como narcogobiernos.

El dirigente dijo que a Morena no le gusta que se le señale por una realidad que, afirmó, ven hoy todos los mexicanos. Le llamó la atención que la denuncia fuera promovida por prácticamente todo el comité estatal de Morena, a excepción de la presidenta del partido.

Morena pidió además medidas cautelares para que se le solicitara abstenerse de ese tipo de expresiones, lo que, a juicio de Arango, afectaba su libertad de expresión. La autoridad electoral ya declaró improcedentes esas medidas.

En su posicionamiento inicial, Arango expresó el respaldo del PAN a los trabajadores del IMSS, a quienes calificó de verdaderos héroes con vocación de servicio, y lamentó que hayan tenido que salir a las calles a manifestarse. Responsabilizó al gobierno federal de Morena, que, dijo, no les responde y se hace de oídos sordos.

Citó entrevistas recientes con ese personal en las que, según el dirigente, queda a la vista la falta de medicinas, instrumentos y aparatos dentro del IMSS, mientras la presidenta Claudia Sheinbaum asegura que todo está bien. Para Arango, es otro caso de ineptitud de los gobiernos de Morena.