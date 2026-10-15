San Juan del Río, 15 de octubre de 2026.- El Partido Acción Nacional (PAN) en Querétaro se encuentra en la recta final previa a la toma de decisiones sobre quiénes encabezarán sus distintas coordinaciones, y no únicamente la estatal, informó su dirigente, Martín Arango García, durante una conferencia de prensa en San Juan del Río.
El partido planea revisar también el anuncio de las coordinaciones de la zona metropolitana y del municipio de San Juan del Río, y quiere hacerlo de manera simultánea con la estatal, con base en los resultados que han arrojado los estudios.
Al ser cuestionado sobre cuántas reelecciones y cuántas candidaturas nuevas contempla el PAN en el estado, Arango García respondió que la idea es dar la oportunidad de reelegirse a los alcaldes que tengan esa posibilidad y que estén bien evaluados. Los nombres no los adelantará, dijo, para no echar a perder la noticia.
La información se prepara para darla a conocer de manera oportuna a todos los medios de comunicación.
Sobre lo que representa San Juan del Río para el partido en un proceso en el que se elegirán alcaldes, diputados y gobernador, el dirigente lo definió como una pieza fundamental y recordó que es un municipio que Acción Nacional ha gobernado.
Arango García estará el 17 de octubre en el Comité Directivo Municipal del PAN en San Juan del Río, donde la presidenta del comité organiza un desayuno al que asistirán figuras importantes del panismo local y estatal. El propósito, explicó, es enviar un mensaje de unidad de cara a lo que viene.
Ante el cuestionamiento de si el encuentro busca demostrar la unidad o solo reflejarla, que equivaldría a aparentarla, el dirigente respondió que en San Juan del Río hay buen ambiente y que el partido saldrá fortalecido.
Afirmó que el municipio seguirá siendo panista porque la fuerza de Acción Nacional permitirá salir unidos, con diálogo y consensos, algo que, sostuvo, se reflejará en confianza ciudadana.