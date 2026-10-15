PAN prepara anuncio de coordinaciones, incluida San Juan del Río

El dirigente panista contempla dar la oportunidad de reelegirse a alcaldes bien evaluados; la información se hará pública de manera oportuna.

Martín Arango García, dirigente estatal del PAN, en conferencia en San Juan del Río sobre las coordinaciones del partido

Martín Arango García, dirigente estatal del PAN, informó que el partido busca anunciar de manera simultánea las coordinaciones estatal, de la zona metropolitana y de San Juan del Río, con base en los resultados de sus estudios.

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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Oct 15, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 15 de octubre de 2026.- El Partido Acción Nacional (PAN) en Querétaro se encuentra en la recta final previa a la toma de decisiones sobre quiénes encabezarán sus distintas coordinaciones, y no únicamente la estatal, informó su dirigente, Martín Arango García, durante una conferencia de prensa en San Juan del Río.

El partido planea revisar también el anuncio de las coordinaciones de la zona metropolitana y del municipio de San Juan del Río, y quiere hacerlo de manera simultánea con la estatal, con base en los resultados que han arrojado los estudios.

Al ser cuestionado sobre cuántas reelecciones y cuántas candidaturas nuevas contempla el PAN en el estado, Arango García respondió que la idea es dar la oportunidad de reelegirse a los alcaldes que tengan esa posibilidad y que estén bien evaluados. Los nombres no los adelantará, dijo, para no echar a perder la noticia.

La información se prepara para darla a conocer de manera oportuna a todos los medios de comunicación.

Sobre lo que representa San Juan del Río para el partido en un proceso en el que se elegirán alcaldes, diputados y gobernador, el dirigente lo definió como una pieza fundamental y recordó que es un municipio que Acción Nacional ha gobernado.

Arango García estará el 17 de octubre en el Comité Directivo Municipal del PAN en San Juan del Río, donde la presidenta del comité organiza un desayuno al que asistirán figuras importantes del panismo local y estatal. El propósito, explicó, es enviar un mensaje de unidad de cara a lo que viene.

Ante el cuestionamiento de si el encuentro busca demostrar la unidad o solo reflejarla, que equivaldría a aparentarla, el dirigente respondió que en San Juan del Río hay buen ambiente y que el partido saldrá fortalecido.

Afirmó que el municipio seguirá siendo panista porque la fuerza de Acción Nacional permitirá salir unidos, con diálogo y consensos, algo que, sostuvo, se reflejará en confianza ciudadana.

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