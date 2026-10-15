Regresa en Querétaro el Festival de la Nieve y la Barbacoa

La undécima edición espera superar los cuatro mil asistentes el 18 de octubre en la Plaza Bicentenario, con más de 70 expositores y conciertos.

personas durante la rueda de prensa del Festival de la Nieve y la Barbacoa en Hércules, Querétaro

El Festival regresa tras siete años de ausencia por iniciativa del presidente municipal, Felifer Macías.

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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Oct 15, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 15 de octubre de 2026.- El Festival de la Nieve y la Barbacoa vuelve a la colonia Hércules después de siete años sin realizarse. La undécima edición se llevará a cabo el 18 de octubre, de 9:00 a 18:00 horas, en la Plaza Bicentenario, y el Municipio de Querétaro prevé superar los cuatro mil asistentes.

El regreso del festival responde a una iniciativa del presidente municipal, Felifer Macías.

El Municipio, a través de la Delegación Villa Cayetano Rubio, anunció la edición en rueda de prensa. El delegado, Luis Ricardo Villalobos, la definió como un evento familiar para preservar las tradiciones y la identidad cultural de Hércules a través de su gastronomía y de las expresiones culturales del barrio.

“El objetivo es preservar las tradiciones y la identidad cultural de Hércules, de nuestra comunidad, de todo el barrio”, señaló Villalobos.

Participarán más de 70 expositores de nieve, barbacoa y otros productos, entre ellos los más de 40 integrantes del Mercadito Artesanal de Hércules, quienes tendrán ese día un espacio para vender lo que ellos mismos elaboran. Villalobos precisó que el evento busca promover la gastronomía, la cultura y la convivencia familiar.

El programa artístico arrancará a las 9:00 horas con el concierto de Ricardo Isassi. A las 10:00 se presentará el espectáculo infantil Saco Roto; a las 11:00, la Rondalla Universitaria de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), y a las 12:00, la Compañía Folclórica de la UAQ.

A las 13:00 horas seguirá el Grupo de Danza Folclórica Mexicana Pueblo y Fiesta; a las 14:00, el Mariachi Universitario de la UAQ, y a las 15:00, la Estudiantina de la UAQ. El concierto de clausura se realizará de 16:00 a 18:00 horas.

En la rueda de prensa estuvieron también la síndica del Ayuntamiento de Querétaro, Maricarmen Presa Ortega, y la coordinadora de Gestión Delegacional, Ana Florencia Maldonado. Ambas destacaron la importancia de recuperar el festival después de siete años, como parte de las actividades que contribuyen a preservar las tradiciones y ofrecen espacios de convivencia para las familias queretanas.

Se instalará un pabellón cultural en la cancha ubicada a un costado de la Casa del Adulto Mayor. Ahí, cronistas del barrio compartirán la historia de Hércules, desde sus orígenes y la importancia de la fábrica en la conformación de la comunidad hasta su desarrollo y relevancia actual para las y los queretanos.

Para facilitar la asistencia, habrá estacionamiento gratuito en la zona de Pan de Dulce y en la escuela Josefina Nova.

La Secretaría de Movilidad implementará un operativo vial con agentes en las inmediaciones para favorecer la circulación y facilitar el acceso al Festival.

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