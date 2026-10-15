Vinculan a proceso a tres por robo en vehículo en Querétaro

El Juez de Control impuso prisión preventiva por riesgo de sustracción y fijó dos meses de investigación complementaria.

Tarjeta de la Fiscalía: tres hombres de ojos difuminados, en prisión y vinculados a proceso por robo en vehículo


Edwin “N”, Ramiro “N” y Benito “N” fueron vinculados a proceso por robo simple y recibieron prisión preventiva por riesgo de sustracción, con dos meses de investigación complementaria. Se presumen inocentes en tanto la autoridad judicial resuelva su situación jurídica.

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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Oct 15, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 15 de octubre de 2026.- Edwin “N”, Ramiro “N” y Benito “N” quedaron vinculados a proceso por robo simple y en prisión preventiva, por hechos ocurridos al interior de un vehículo en la colonia San José El Alto, municipio de Querétaro, informó la Fiscalía General del Estado de Querétaro.

De acuerdo con la Fiscalía, el 30 de julio de 2026 los tres forzaron las puertas de un vehículo estacionado en la calle Querétaro, colonia San José El Alto, y se llevaron herramientas y la batería.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro los detuvieron y los pusieron a disposición de la Fiscalía.

Personal ministerial y de la Policía de Investigación del Delito integró los datos de prueba. Con ellos, un Juez de Control calificó de legal la detención de los tres, los vinculó a proceso por robo simple y les impuso prisión preventiva por riesgo de sustracción.

La Fiscalía precisó que cada uno registra carpetas de investigación previas. Ramiro “N” tiene dos, por robo simple y robo a lugar cerrado. Benito “N” registra carpetas por robo de vehículo, tentativa de robo de vehículo y delitos contra la seguridad pública. Las de Edwin “N” son por robo simple, robo a lugar cerrado y tentativa de robo de vehículo, además de una por narcomenudeo.

El Juez de Control fijó dos meses para la investigación complementaria. Mientras transcurre ese plazo, los tres continúan en prisión preventiva.

seguridad sucesos criminalidad

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