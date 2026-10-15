Querétaro, 15 de octubre de 2026.- Edwin “N”, Ramiro “N” y Benito “N” quedaron vinculados a proceso por robo simple y en prisión preventiva, por hechos ocurridos al interior de un vehículo en la colonia San José El Alto, municipio de Querétaro, informó la Fiscalía General del Estado de Querétaro.
De acuerdo con la Fiscalía, el 30 de julio de 2026 los tres forzaron las puertas de un vehículo estacionado en la calle Querétaro, colonia San José El Alto, y se llevaron herramientas y la batería.
Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro los detuvieron y los pusieron a disposición de la Fiscalía.
Personal ministerial y de la Policía de Investigación del Delito integró los datos de prueba. Con ellos, un Juez de Control calificó de legal la detención de los tres, los vinculó a proceso por robo simple y les impuso prisión preventiva por riesgo de sustracción.
La Fiscalía precisó que cada uno registra carpetas de investigación previas. Ramiro “N” tiene dos, por robo simple y robo a lugar cerrado. Benito “N” registra carpetas por robo de vehículo, tentativa de robo de vehículo y delitos contra la seguridad pública. Las de Edwin “N” son por robo simple, robo a lugar cerrado y tentativa de robo de vehículo, además de una por narcomenudeo.
El Juez de Control fijó dos meses para la investigación complementaria. Mientras transcurre ese plazo, los tres continúan en prisión preventiva.