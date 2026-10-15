La PID de Querétaro detuvo a 186 personas durante septiembre

La Fiscalía de Querétaro informó que 169 detenciones derivaron de órdenes de aprehensión y 17 de acciones de colaboración bajo el esquema Sinergia.

Agentes de la Fiscalía General del Estado de Querétaro y de Sinergia por Querétaro frente a un inmueble durante un operativo

Agentes de la Fiscalía General del Estado de Querétaro y de Sinergia por Querétaro. Toda persona es inocente mientras no se demuestre su culpabilidad.

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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Oct 15, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 15 de octubre de 2026.- La Policía de Investigación del Delito (PID) detuvo a 186 personas requeridas por las autoridades entre el 1 y el 30 de septiembre de 2026, de acuerdo con el balance de la Fiscalía General del Estado de Querétaro.

De ese total, 169 personas fueron detenidas en cumplimiento de órdenes de aprehensión. La Fiscalía precisó que esos mandatos se cumplimentaron a partir de actos de investigación y de labores de campo para ubicar a las personas y dar cumplimiento a los mandatos judiciales.

Las órdenes estaban relacionadas con delitos como violencia familiar, violencia de género, robo en distintas modalidades, fraude, lesiones y amenazas, entre otros.

Otras 17 detenciones se concretaron bajo el esquema de Sinergia, mediante acciones de colaboración. Según la Fiscalía, estas se sustentan en la coordinación y el intercambio permanente de información con fiscalías y autoridades de otras entidades.

Esos casos estuvieron vinculados con fraude, homicidio, desaparición cometida por particulares, robo, violación y delitos contra la salud.

La dependencia señaló que el resultado responde al trabajo permanente de investigación, análisis de información, presencia operativa y coordinación interinstitucional, con el fin de cumplir mandamientos judiciales y esclarecer hechos delictivos.

En el mismo periodo se recuperaron 18 vehículos.

Según el informe, esas recuperaciones se lograron mediante el seguimiento de carpetas de investigación y acciones operativas.

seguridad sucesos criminalidad

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