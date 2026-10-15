Querétaro, 15 de octubre de 2026.- La Policía de Investigación del Delito (PID) detuvo a 186 personas requeridas por las autoridades entre el 1 y el 30 de septiembre de 2026, de acuerdo con el balance de la Fiscalía General del Estado de Querétaro.
De ese total, 169 personas fueron detenidas en cumplimiento de órdenes de aprehensión. La Fiscalía precisó que esos mandatos se cumplimentaron a partir de actos de investigación y de labores de campo para ubicar a las personas y dar cumplimiento a los mandatos judiciales.
Las órdenes estaban relacionadas con delitos como violencia familiar, violencia de género, robo en distintas modalidades, fraude, lesiones y amenazas, entre otros.
Otras 17 detenciones se concretaron bajo el esquema de Sinergia, mediante acciones de colaboración. Según la Fiscalía, estas se sustentan en la coordinación y el intercambio permanente de información con fiscalías y autoridades de otras entidades.
Esos casos estuvieron vinculados con fraude, homicidio, desaparición cometida por particulares, robo, violación y delitos contra la salud.
La dependencia señaló que el resultado responde al trabajo permanente de investigación, análisis de información, presencia operativa y coordinación interinstitucional, con el fin de cumplir mandamientos judiciales y esclarecer hechos delictivos.
En el mismo periodo se recuperaron 18 vehículos.
Según el informe, esas recuperaciones se lograron mediante el seguimiento de carpetas de investigación y acciones operativas.