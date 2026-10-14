Rescatan a perro atrapado en un portón en Amazcala, El Marqués

La maniobra se hizo con Fatdog Rescue & Safety Services y personal veterinario; durante el corte, el perro fue protegido de chispas y partículas.

Rescatistas cortan con esmeriladora la parte inferior de un portón en Amazcala, El Marqués, para liberar a un perro cubierto con una manta protectora.

Durante el corte de los elementos metálicos, el perro fue protegido del contacto con las herramientas, las partículas y las chispas, informó el IMPA de El Marqués.

IMPA El Marqués
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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Oct 14, 2026
Mariana Torres García

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El Marqués, 14 de octubre de 2026.- Personal de rescate del Instituto Municipal de Protección Animal (IMPA) de El Marqués liberó a un perro que quedó atrapado en la parte inferior del portón de un domicilio en Amazcala, en una maniobra que obligó a cortar los elementos metálicos que lo sujetaban.

El aviso llegó durante la mañana mediante un reporte al 9-1-1, que alertó sobre el animal atorado en la estructura del portón.

Los rescatistas del instituto trabajaron en coordinación con Fatdog Rescue & Safety Services y con personal veterinario. Entre ambos equipos realizaron lo que el IMPA describió como una maniobra de liberación controlada.

La salida requirió cortar el metal.

Perro de pelaje claro con la cabeza atrapada en una abertura de la parte inferior de un port\u00f3n met\u00e1lico en Amazcala, El Marqu\u00e9s. El perro quedó atrapado en la parte inferior del portón de un domicilio en Amazcala; la alerta llegó mediante un reporte al 9-1-1.IMPA El Marqués

El corte se hizo pieza por pieza sobre los elementos que mantenían atrapado al perro. Durante toda la intervención, el animal permaneció protegido del contacto con las herramientas, de las partículas y de las chispas que generaba el trabajo sobre el portón.

Mientras los rescatistas cortaban, el personal veterinario brindó asistencia al perro para reducir su estrés y cuidar su integridad, de acuerdo con la información difundida por el instituto.

“Gracias al reporte ciudadano y al trabajo coordinado, el rescate concluyó con su liberación exitosa”, informó el IMPA de El Marqués en su publicación sobre el caso.

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