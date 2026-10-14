El Marqués, 14 de octubre de 2026.- Personal de rescate del Instituto Municipal de Protección Animal (IMPA) de El Marqués liberó a un perro que quedó atrapado en la parte inferior del portón de un domicilio en Amazcala, en una maniobra que obligó a cortar los elementos metálicos que lo sujetaban.

El aviso llegó durante la mañana mediante un reporte al 9-1-1, que alertó sobre el animal atorado en la estructura del portón.

Los rescatistas del instituto trabajaron en coordinación con Fatdog Rescue & Safety Services y con personal veterinario. Entre ambos equipos realizaron lo que el IMPA describió como una maniobra de liberación controlada.

La salida requirió cortar el metal.

El perro quedó atrapado en la parte inferior del portón de un domicilio en Amazcala; la alerta llegó mediante un reporte al 9-1-1. IMPA El Marqués

El corte se hizo pieza por pieza sobre los elementos que mantenían atrapado al perro. Durante toda la intervención, el animal permaneció protegido del contacto con las herramientas, de las partículas y de las chispas que generaba el trabajo sobre el portón.

Mientras los rescatistas cortaban, el personal veterinario brindó asistencia al perro para reducir su estrés y cuidar su integridad, de acuerdo con la información difundida por el instituto.

“Gracias al reporte ciudadano y al trabajo coordinado, el rescate concluyó con su liberación exitosa”, informó el IMPA de El Marqués en su publicación sobre el caso.