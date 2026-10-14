Rehabilitan banquetas en colonia Benito Juárez, San Juan del Río

La Dirección de Obra Institucional ejecuta los trabajos en Agustín Melgar, Aldama, Francisco Villa y Emiliano Zapata.

Cuadrilla municipal rehabilita una banqueta en la colonia Benito Juárez de San Juan del Río, junto a un camión de volteo que descarga material, con cimbra, varilla y sacos de cemento sobre la acera

La Dirección de Obra Institucional rehabilita las banquetas de las calles Agustín Melgar, Aldama, Francisco Villa y Emiliano Zapata, en la colonia Benito Juárez de San Juan del Río.

Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano SJR
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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Oct 14, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 14 de octubre de 2026.- Personal de la Dirección de Obra Institucional del municipio rehabilita las banquetas de cuatro calles de la colonia Benito Juárez: Agustín Melgar, Aldama, Francisco Villa y Emiliano Zapata.

Los trabajos se concentran en dos puntos de la colonia. Por un lado, en las calles Agustín Melgar y Aldama; por otro, en Francisco Villa y Emiliano Zapata.

La intervención corre a cargo de la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano de San Juan del Río, cuya titular, Edith Álvarez Flores, instruyó al equipo de la Dirección de Obra Institucional para ejecutar la rehabilitación.

La obra se realiza con personal de esa dirección municipal.

De acuerdo con la dependencia, la acción atiende la instrucción del presidente municipal, Roberto Cabrera Valencia, de trabajar con cercanía y resultados en las colonias y comunidades del municipio.

Según la Secretaría, el objetivo de los trabajos es beneficiar a las familias de la zona.

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