San Juan del Río, 14 de octubre de 2026.- Personal de la Dirección de Obra Institucional del municipio rehabilita las banquetas de cuatro calles de la colonia Benito Juárez: Agustín Melgar, Aldama, Francisco Villa y Emiliano Zapata.
Los trabajos se concentran en dos puntos de la colonia. Por un lado, en las calles Agustín Melgar y Aldama; por otro, en Francisco Villa y Emiliano Zapata.
La intervención corre a cargo de la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano de San Juan del Río, cuya titular, Edith Álvarez Flores, instruyó al equipo de la Dirección de Obra Institucional para ejecutar la rehabilitación.
La obra se realiza con personal de esa dirección municipal.
De acuerdo con la dependencia, la acción atiende la instrucción del presidente municipal, Roberto Cabrera Valencia, de trabajar con cercanía y resultados en las colonias y comunidades del municipio.
Según la Secretaría, el objetivo de los trabajos es beneficiar a las familias de la zona.