San Juan del Río, 27 de noviembre de 2026.- La obra de la calle Riva Palacio no arrancará ni en diciembre ni en enero. El Cabildo de San Juan del Río aprobó este viernes retirar más de 13 millones de pesos del FISMUN 2026 de esa vialidad del centro histórico y destinarlos a la calle Pino Suárez y al tramo municipal del acceso a Santa Cruz Escandón.

Si la obra hubiera arrancado en enero, los trabajos no habrían terminado dentro del plazo del recurso y el municipio habría tenido que devolverlo.

El alcalde Roberto Cabrera Valencia admitió que fue él quien abrió la expectativa de un arranque en enero. Durante el Festival de la Alegría, en el jardín Independencia, unos vecinos lo abordaron y él aceptó posponer el inicio poco más de un mes.

«Lo que yo desconocía en ese momento es un tema que se me pasó a mí», dijo. Se refería a que la obra estaba etiquetada con recurso del FISMUN 2026, un fondo federal con reglas de operación propias. Según el alcalde, una de esas reglas exige que el recurso quede devengado a más tardar en marzo del año siguiente.

El proyecto no cabía en ese margen. La secretaria de Obras Públicas explicó que incluía un colector importante, la red de drenaje y una nueva superficie de rodamiento de concreto estampado.

Según ella, solo los tiempos del estampado ya quedaban fuera del periodo de comprobación del recurso. Por la complejidad de lo que se haría bajo el pavimento, «nunca íbamos a terminar en el mes de marzo», añadió el alcalde.

Suspender los trabajos no era opción: el contrato con la empresa ya estaba aprobado, y detenerlos podía derivar en observaciones. Retrasar el arranque tampoco resolvía el problema porque, según el alcalde, eso habría impedido ejercer el recurso en tiempo y forma. Al final, el municipio canceló el contrato.

El jueves, la secretaria expuso el problema en comisiones ante los integrantes del Ayuntamiento. Por eso se pudo modificar el orden del día de la sesión de Cabildo de este viernes, que aprobó el nuevo destino del dinero en el octavo punto.

Ese mismo jueves, autoridades municipales se reunieron con los dos grupos de vecinos: los que querían la obra cuanto antes y los que pidieron aplazarla hasta enero para no afectar la temporada de ventas.

Según el alcalde, no hubo reproches ni discusión, solo preguntas e inquietudes. «No dividimos la calle», resumió, y defendió la decisión de cuidar las ventas de diciembre en una de las zonas más comerciales del centro histórico.

Con el recurso liberado, Obras Públicas trabajará en Pino Suárez, en el tramo hasta donde llegó la intervención del Gobierno del Estado, con drenaje, agua, banquetas y superficie de rodamiento.

La segunda obra será en el acceso a Santa Cruz Escandón, un camino con un tramo municipal, uno ejidal y uno privado. Ahí se intervendrán unos 420 metros, desde avenida Central hasta pasar Edison. Es la primera cuadra, la más deteriorada, y ya requiere un bacheo profundo.

«Nosotros solamente vamos a trabajar 420 metros lineales, que es lo que obras públicas puede ejecutar», precisó la secretaria. Vecinos y el delegado de la comunidad se han quejado en redes sociales del estado del acceso.

La secretaria respondió que ya hubo mesas de trabajo y recorridos con el delegado, y que el alcalde también ha conversado con ellos.

El municipio no dio a conocer cuánto costará cada obra porque ambas irán a concurso. Tampoco hay fecha de arranque.

La obra de Riva Palacio no se cancela de forma definitiva. Cabrera Valencia aseguró que sigue programada en su administración y que entrará en el último paquete de obra de 2027, aunque todavía no tiene fechas de ejecución.

Para entonces, el proyecto podría cambiar: el alcalde propuso abrir, a partir de enero, una mesa de trabajo con los vecinos para incorporar sus observaciones.