San Juan del Río, 23 de noviembre de 2026.- El gobierno municipal de San Juan del Río cierra 2026 con 37 obras públicas y una inversión de 134 millones de pesos, menos de la mitad de los 275 millones de 2023.

La secretaria de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, Edith Álvarez Flores, presentó el balance del año y señaló a 2023 como el de mayor inversión, con más de 168 acciones de obra pública.

Además de las obras contratadas, la secretaría reporta 1,150 acciones en proceso a cargo de la Dirección de Obra Institucional, que trabaja con personal y materiales propios: pintura vial, señalética, cruces peatonales y banquetas, entre otras.

Según la dependencia, esos trabajos alcanzan más de 90 colonias y las 85 comunidades del municipio, incluida la nueva delegación de Rincón de Santa Rita.

Estas son las obras que detalló la funcionaria, según su estado de avance.

Por concluir o terminadas

Antiguo Camino a la Nacional (Palma de Romero, Cuarto Centenario y San Francisco): la rehabilitación está en su fase final, con la colocación de guarniciones y banquetas.

Emiliano Zapata, Santa Cruz Nieto: la calle tiene empedrado nuevo y está prácticamente terminada. La Avenida Central circula en sentido hacia Santa Cruz Escandón y Emiliano Zapata funciona como su par vial.

Andador 12, Indeco: la obra está terminada, con drenaje, agua potable y empedrado. Surgió de un reporte vecinal por problemas de drenaje durante las lluvias de septiembre del año pasado.

Andador Independencia, El Organal: está por concluir e incluye drenaje. Según la secretaria, en esa privada viven más de 40 familias.

En proceso

Calle Jacaranda, ampliación Santa Bárbara la Cueva: se urbaniza una de las vialidades principales de esta zona, que creció con asentamientos irregulares junto a la caseta de Palmillas.

Calle Naranjo, Solares Bandí: la obra incluye drenaje, agua y superficie de rodamiento. En paralelo, la JAPAM trabaja en la glorieta de la zona.

Chintepec: son cerca de 300 metros lineales de calle; los trabajos empiezan por el drenaje.

Calle Vicente Suárez, Arcila: la obra está iniciando.

Pendientes al cierre del año

Álvaro Obregón y su conexión a Constituyentes: la licitación de esta rehabilitación, que atraviesa la zona de San Isidro y colonias como Bosques de San Juan, se declaró desierta de nuevo. La obra está otra vez en proceso de contratación.

Camino de acceso a Santa Cruz Escandón: el municipio gestiona las autorizaciones y el recurso, porque el camino tiene un tramo municipal, uno ejidal y uno de propiedad privada. Con la obra se busca completar un circuito vial en la zona de Santa Cruz Nieto.

Riva Palacio: la secretaría evalúa cómo retomar la obra, ante vecinos que piden aplazarla y otros que quieren que continúe.

Templos, escuelas y parques

En el Centro Histórico se trabaja en la tercera etapa de Santo Domingo; en Jesucito de la Portería, por dentro y por fuera, incluida la instalación eléctrica; y en el atrio y el interior de El Calvario. La inversión municipal en patrimonio desde 2022 se acerca a 32 millones de pesos.

En escuelas, la secretaría reporta la terminación de un aula cocina en Casadero y de techumbres en la telesecundaria de Cerro Gordo y en el COBAQ 18.

En parques, se concluyó una techumbre en Lomas de San Juan. En El Capricho se rehabilitaron dos espacios: uno con recursos de Obra Institucional y otro en coordinación con FEMSA Coca-Cola.