Querétaro, 23 de noviembre de 2026.- A partir de esta noche, la lateral del bulevar Bernardo Quintana cerrará entre Calzada de los Arcos y avenida Universidad. El Municipio de Querétaro informó que el cierre se debe a trabajos de mantenimiento vial y que se repetirá durante tres noches.

Las restricciones serán el lunes 23, el martes 24 y el miércoles 25 de noviembre, de las 22:00 a las 05:00 horas. Por ese horario, la última jornada terminará en la madrugada del jueves 26. El gobierno municipal publicó el aviso este lunes en sus redes sociales.

Para rodear el tramo, el municipio propone un circuito por calles cercanas: desde el bulevar se toma Calzada de los Arcos y después avenida Hércules Poniente, Juan Caballero y Osio, Real y avenida Del Río Poniente, hasta volver a Bernardo Quintana.

La lateral del bulevar Bernardo Quintana permanecerá cerrada entre Calzada de los Arcos y avenida Universidad durante tres noches, por trabajos de mantenimiento vial. rotativo.com.mx

Según las flechas del mapa oficial, el desvío está trazado para quien avanza por la lateral desde Calzada de los Arcos hacia avenida Universidad. Los carriles centrales del bulevar no aparecen marcados como cerrados en la gráfica.

«Te recomendamos anticipar tus traslados, utilizar vías alternas y manejar con precaución», pidió el ayuntamiento en su publicación. En el mapa también sugiere revisar rutas alternas en Waze y Google Maps antes de salir.

El aviso no dice en qué consisten los trabajos ni qué dependencia los realiza. Tampoco menciona cierres posteriores al 25 de noviembre.